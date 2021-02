LA VICENDA

ASSISI È stata ridotta a cinque anni la pena nei confronti di Moreno Ferraccio, l'uomo che il 26 marzo 2019 a Tordandrea tentò di uccidere a martellate la madre ottantatreenne mentre era ancora a letto.

La decisione è arrivata ieri mattina al temine dell'udienza in corte d'Appello dove era stata chiesta una diminuzione di pena rispetto alla sentenza di primo grado che lo ha condannato a sei anni di reclusione. Ferraccio, rinchiuso nel carcere di Capanne dal marzo 2019, è difeso dagli avvocati Katia Mercuri e Daniele Federici, mentre la madre Ada Canalicchio, costituitasi parte civile, è assistita dall'avvocato Delfo Berretti.

I fatti sono avvenuti all'interno di un appartamento che madre e figlio condividevano dopo la separazione di quest'ultimo dalla moglie. Quella mattina l'uomo, che aveva sessant'anni, attese che il figlio uscisse di casa per scendere in garage e armarsi di martello. Poi, una volta entrato nella stanza da letto della madre, la colpì con violenza più volte mentre era ancora distesa a letto e assopita. Dopo tre o quattro colpi al capo, mentre l'anziana perdeva sangue, posò il martello, usci' di casa e si consegnò ai carabinieri convinto di averla uccisa.

«Ho preso a martellate mia madre e penso di averla ammazzata» , disse al citofono della caserma dei carabinieri di Santa Maria degli Angeli pochi minuti dopo l'aggressione quando andò a costituirsi. La donna però non era morta. Con le poche forze rimaste riuscì ad impugnare il cellulare e chiamare il nipote.

Il ragazzo era al lavoro e corse subito a casa, trovando la nonna sanguinante. Di lì l'immediato intervento del 118 e il ricovero al Santa Maria della Misericordia dove le vennero riscontrate ferite alla testa e ad un braccio nello strenuo tentativo di difendersi dalle martellate e dall'improvvisa aggressione. Ora, dopo la riduzione di pena di un anno, in quanto le attenuanti sono state considerate prevalenti rispetto alle aggravanti, la difesa di Ferraccio punta ad ottenere gli arresti domiciliari per il proprio assistito.

«Abbiamo già individuato un appartamento all'interno di una struttura spiega l'avvocato Katia Mercuri soddisfatta per aver ottenuto lo sconto di un anno Ferraccio vi potrà scontare la restante pena nel caso di accoglimento dell'istanza per i domiciliari che presto presenteremo. Fino ad oggi l'istanza non è stata presentata perché l'imputato riteneva vergognoso il gesto compiuto e pertanto giusta la detenzione in carcere. Abbiamo insistito per questa soluzione con l'obiettivo di sostenerlo anche psicologicamente».

«Non ce la facevo più - disse Ferraccio ai carabinieri per provare a spiegare la sua esplosione di violenza - mia madre stava degenerando ed io con i miei problemi non sarei riuscito ad accudirla degnamente. Non sarebbe stata una vita decente». Ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, la donna ha subito un intervento chirurgico. Ora sta bene e già da tempo sono ripresi i rapporti, seppur telefonici ed epistolari col figlio.

Massimiliano Camilletti

