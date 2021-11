Giovedì 4 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

«Non rilasciamo nessuna informazione». L'ad di Energia Verde Italia, Luca Miris è cortese ma fermo. Al telefono, ieri pomeriggio, neanche una parola sul pasticcio del teleriscaldamento. Impossibile sapere cosa succede da chi ha la proprietà dell'impianto che parte dalla centrale di cogenerazione di Prepo e serve circa 500 famiglie. Ieri tutti al freddo, impianto fermato come promesso.

In ambasce anche il Comune che deve gestire la situazione delle scuole Carducci-Purgotti e Infanzia Montessori. E anche l'istituto privato Montessori si trova tagliato fuori dalla rete.

«Stamattina (ieri, ndr) spiega il vice sindaco con delega alla scuola, Gianluca Tuteri- ho fatto un sopralluogo con i tecnici. All'Infanzia Montessori da oggi si saranno dei termosifoni elettrici, poi si sta valutando uno spostamento nei locali del vecchio Lilliput che si rimetteranno a posto in un paio di giorni». C'è anche una soluzione in alcune spazi del Cena, ma sarebbe un piano B più complesso da attuare. Intanto in quell'edificio dove il Comune paga l'affitto si valuta la possibilità di riattivare una vecchia caldaia. Situazione sotto controllo alla Carducci-Purgotti tra pompe di calore e una nuova caldaia. Stufette anche alla scuola privata in attesa di capire che piega prenderà la situazioni.

Le informazioni che arrivano a Comune e amministratori di condominio sono contraddittorie. Si passa dai sei mesi di chiusura dell'impianto all'intero periodo inverbale

Diversa la situazione nei condomini che da Prepo a via Palermo, passando per via Ruggia erano serviti dal teleriscaldamento. Chi ha caldaie da riattivare ieri ha comprato nuovi bruciatori e attivato contratti con le aziende del gas nella speranza di trovare soluzioni del giro di due o tre giorni. «Nei miei palazzi ci sono quasi tutti anziani- dice un amministratore di condominio una situazione assurda». Tra telefonate e l'attesa di una mail dal padrone-gestore della rete che ha faticato ad arrivare.

IL CONSULENTE DEL GUP

Il passo indietro è d'obbligo per ricordare che il teleriscaldamento non è nato sotto una buona stella. Anni fa, nel pieno dell'inchiesta finita con la prescrizione dei quattro imputati, il consulente tecnico dominato dal gup Alberto Avenoso, il professor Antonio Bartolini, era arrivato a una conclusione che lascia di sale: impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento sono nate a Prepo e finite sotto le strade di Perugia senza le necessarie autorizzazioni. Scriveva il consulente nel 2013 per la centrale di cogenerazione: «L'impianto è stato realizzato in assenza di comunicazione di inizio lavori». E, poi, per la rete aggiungeva: «Da queste risultanze emerge per tanto, che la realizzazione della rete di teleriscaldamento è avvenuto senza titolo abitativo edilizio, atteso che le relative istanze sono state rigettate con la motivazione che trattasi di nuova opera- in particolare opere urbanizzazione, come tali soggette e previo permesso di costruire-sia perché trattasi di attività soggetta ad autorizzazione nuova». Ora il caos del distacco.

