IL CASO

Dodici nuovi occhi elettronici per inquadrare, e quindi provare a contenere, la mala movida. Quella sregolata, quella che non è «una risorsa» perché significa fine settimana (soprattutto) ad altissime tensioni tra residenti, commercianti e giovani in giro a divertirsi. «Servono strumenti per incanalarla» ha detto martedì il questore, Antonio Sbordone. E se da un lato ci sono quelli messi in campo dalla questura, Daspo e fogli di via per chi viene riconosciuto grazie alle telecamere nelle risse e negli episodi di violenza, da un altro ecco arrivare le mosse del Comune proprio sulle telecamere.

Un discorso partito lunedì, quando è emersa la necessità di armonizzare il miglior controllo di certe zone dove i movimenti dei giovani e giovanissimi creano maggiori difficoltà col mantenimento della soglia alta per le aree centrali dell'acropoli. Un discorso che ieri ha visto un passaggio importante in giunta con l'approvazione del progetto esecutivo per il potenziamento del sistema di connessione di rete e di estensione della video sorveglianza.

La delibera, illustrata in aula dall'assessore con delega alla sicurezza Luca Merli, prevede in totale cinque interventi: interconnessione del sistema con la Guardia di Finanza, installazione di due telecamere in via del Lavoro, di tre telecamere a Porta Sole, di quattro telecamere presso i varchi cosiddetti antiterrorismo e di cinque telecamere in zona Cortonese/via Magnini/via Gallenga. Si tratterà di telecamere di ultima generazione, ad alta definizione ed adatte per controllare le aree del progetto considerate a maggior rischio. Porta Sole, zone intorno a corso Vannucci e piazza IV Novembre e tutta l'area intorno al parco Chico Mendez: esattamente tre delle maggiormente interessate al fenomeno della movida selvaggia, ai gruppi di ragazzini che si incontrano e si scontrano, alle chiamate dei residenti su tutte le furie perché dal ritorno in zona bianca non riescono più a dormire.

CAMBIARE REGISTRO

«Cambiare registro sul tema delle politiche del centro storico, in particolare quelle legate allo svago, al tempo libero e alla gestione degli spazi pubblici»: lo chiedono gruppi consiliari di centro sinistra a Palazzo dei Priori e il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori. Per i quali l'amministrazione Romizi punta esclusivamente ad azioni «proibizioniste e paternalistiche». Azioni che possono portare «al rischio di una chiusura dei locali dovuta al danno economico dopo un periodo di stop legato alla pandemia». Al contrario serve puntare «su servizi su cui si è investito (come i bagni pubblici) e buone pratiche (bere consapevole, patente a punti per gli esercenti, cauzione per i contenitori da asporto, steward co-finanziati, ecc.) che altrove funzionano. In questo, andrebbero coinvolti maggiormente anche gli esercenti, nel tentativo di elaborare scelte comuni o protocolli che affrontino le criticità che anche in queste ultime settimane sono emerse». Intanto oggi il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, presenzierà al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

Michele Milletti



© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02