CASTIGLIONE DEL LAGO Territorio sotto scorta per prevenire episodi criminosi e per tutelare i cittadini. Il Comune preme sull'acceleratore e decide di piazzare un sistema di videosorveglianza sul confine della vicina Toscana. Un punto ritenuto strategico per tenere sotto controllo i passaggi da un territorio all'altro e per individuare eventuali spostamenti sospetti. L'idea è quella di installare un nuovo punto di controllo video grazie a una postazione fissa in ingresso dalla strada regionale 71 (in provincia di Arezzo) per la lettura targhe dei veicoli, con funzioni di polizia stradale per l'identificazione di veicoli non assicurati, oggetto di furto, con revisione scaduta o sottoposti a fermo amministrativo, oppure per controllare veicoli inseriti in black list per funzioni di polizia giudiziaria.

«Questo dispositivo - spiega l'Amministrazione - presenta molteplici vantaggi, sia per garantire la tutela dei cittadini che per l'ottimizzazione dei controlli di polizia stradale sul territorio». Intanto prosegue la manutenzione dell'attuale sistema di videosorveglianza per tutelare la sicurezza stradale e del controllo dei fenomeni di illegalità diffusi».

