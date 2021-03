© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTROLLI/2Droga, è sempre più allarme giovani. A cadere sotto le indagini questa volta è stato un ragazzo ventenne che nel borsello, fanno sapere i militari, «aveva 60 grammi di hashish» giovane che è stato individuato insieme ad altri due suoi coetanei. L'ipotesi di reato è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Il giovane, residente nell'area lacustre e già noto alle forze di polizia, è stato tratto in arresto in flagranza dopo che i militari si erano appostati per controllarne i movimenti, controlli che hanno portato al ritrovamento di un borsello di colore nero.«I tre ragazzi avevano assunto un atteggiamento piuttosto nervoso - raccontano i carabinieri - a quel punto ne è stato verificato il contenuto. L'accertamento ha permesso poi di rinvenire, occultata all'interno del borsello, della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso totale di 60 grammi. Dopo gli accertamenti del caso il ventenne si è assunto la paternità del possesso dello stupefacente e successivamente è stata eseguita la perquisizione domiciliare presso l'abitazione del prevenuto che ha dato esito negativo». L'arrestato è stato portato alla stazione di Tavernelle e su disposizione dell'autorità giudiziaria di Perugia è stato rimesso in libertà.Selenio Canestrelli© RIPRODUZIONE RISERVATA