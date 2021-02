CITTÀ DI CASTELLO Poco meno di 600 le richieste d'accesso agli atti per il cosiddetto superbonus del 110 per cento. Potenziato l'ufficio comunale Edilizia privata, attingendo a figure direttive ed operative per far fronte alla mole di istanze provenienti da tecnici, cittadini, aziende. «Questo movimento si tradurrà in una crescita notevole dell'attività istruttoria cui ci stiamo preparando», prevedono il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore all'urbanistica Rossella Cestini. «Anche se tutti confidavano in una reazione positiva all'incentivo del Governo sull'efficientamento energetico degli immobili nessuno poteva immaginare dimensioni così importanti, lo sforzo di concentrare su questa misura tante energie è importante per la capacità di sviluppo sull'indotto legato al superbonus, in grado di rimettere in moto un comparto strategico come quello edile». Il dirigente del settore, Marco Peppicelli, spiega: «Stiamo facendo fronte alle richieste di consultazione dei fascicoli relativi ai fabbricati, nei prossimi mesi ci aspettiamo un ulteriore incremento dell'attività verso soggetti interessati alla misura, perciò oltre alle aperture straordinarie ecco una squadra di dieci persone: una è entrata in servizio il 10 febbraio, dal 1° marzo arriverà un ingegnere».

