Torna alla carica sul caso delle bollette della Tari(rifiuti) Francesco Ferroni, segretario regionale dell'Adiconsum. Torna alla carica perché sulla partita Gesenu e sui rapporti con i clienti, cioè i consumatori, secondo Adiconsum ci sono troppe ombre.

«Ci troviamo in situazioni assurde. Chi deve prendere i soldi-dice Ferroni-per errori sui calcoli deve aspettare mesi e mesi. L'ultimo caso che abbiamo denunciato legato a un doppio per errore ancora non ha visto un euro. Ma ci sono anche cittadini che nel riconteggio legati ai nuovi parametri, soprattutto per i box, si sono trovati conti pesanti che abbinati al conguaglio hanno costretto qualcuno a chiedere dei prestiti per pagare. Abbiamo avuto segnalazioni di questi tipo». Senza dimenticare, dice Ferroni, che il nuovo sistema di raccolta del vetro che è tornato alla campane, crea diversi disagi.

«Siamo d'accordo per un recupero-aggiunge Ferroni-migliore di quello che si può riciclare, ma i cittadini pagano per un servizio

Per Adiconsum c'è bisogno di un cambio di passo da parte di Gesenu e Comune nei rapporti con i consumatori. Sarebbe da seguire l'esempio di Umbra Acque sul fronte delle conciliazioni dove si trovano praticamente sempre soluzioni per evitare vertenze». Per Adiconsum è necessario che Gesenu e Comune aprano un filo diretto che superi le zone d'ombra che vengono denunciate nei rapporti con la partecipata del Comune che gestisce il servizio rifiuti. «Abbiamo tante difficoltà-attacca Ferroni- a trovare una soluzione per poter gestire i problemi che si trovano ad affrontate sul fronte della Tari.

GESENU REPLICA ALLA UIL

Se da una parte attacca l'Adiconsum, dall'altra Gesenu risponde all'affondo di Ulitrasporti.

«In riferimento-dice Gesenu in una nota- a quanto comunicato da Uiltrasporti Umbria per bocca del responsabile provinciale di Perugia Walter Bonomi e del segretario generale Stefano Cecchetti, Gesenu precisa come L'Azienda svolga direttamente tutti i servizi previsti dalla concessione attraverso proprio personale dipendente e con propri automezzi e attrezzature. Gesenu si avvale inoltre di operatori terzi per lo svolgimento di alcuni servizi accessori rispetto al contratto principale, nel pieno rispetto delle procedure, dei contratti vigenti e nella piena trasparenza con le stazioni appaltanti ed i Comuni serviti. L'azienda, infine, ribadisce sempre la piena disponibilità al confronto diretto con le organizzazioni sindacali nell'ambito dei tavoli di confronto già calendarizzati per la corretta gestione delle relazioni industriali».

