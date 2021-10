Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Per la tassa dei rifiuti, dal Comune arriva un ulteriore aiuto nei confronti delle utenze non domestiche. A fronte di 400 domande per le riduzioni già stabilite, ieri via libera in giunta per altre misure agevolative. Per le utenze oggetto di chiusura obbligatoria dell'attività nel periodo 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021 per disposizioni nazionali o locali, riduzione delle tariffe per il 2021 in misura del 12,5 per cento (prima era l'8,33%) per ogni mese di chiusura. Per le utenze alle quali disposizioni statali o locali hanno imposto, nel corso del medesimo periodo 1 gennaio 2021 30 giugno 2021, restrizioni nell'esercizio delle attività (come a titolo di esempio, limitazioni al numero dei clienti) prevista la riduzione delle tariffe per il 2021 per il 10% (in precedenza 6,67%) per ogni mese di restrizioni. Per le utenze diverse dalle precedenti che hanno subito una riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi nel corso del periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al medesimo periodo precedente, riduzione della tariffa 2021 del 40% (prima era del 20%); di almeno il 60%: riduzione della tariffa 2021 del 65% (prima era del 40%); per le utenze non domestiche per le quali ricorrono le condizioni di uno dei primi due casi e del terzo, incremento della riduzione mensile di 7 punti percentuali (prima erano 5).