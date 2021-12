Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

AMBIENTE

Il Tar fa riaprire l'Agri Flor. I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno emesso ieri l'ordinanza che sospende la delibera contingibile e urgente del sindaco Andrea Romizi che aveva bloccato l'attività dell'azienda di Villa Pitignano dopo l'intervento della Asl 1. Il Tar ha accolto le doglianze dell'azienda assistita dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli.

L'ordinanza sospesa è quella del 25 ottobre. Secondo il Tar, in sostanza, l'ordinanza non ha presupposti di blocco dell'attività legate ai rischi per la salute dei residenti di Villa Pitignano e dintorni. Scrivono i giudici amministrativi: «Né le note dell'Ausl Umbria 1 del 8.10.2021 e del 19.10.2021, né l'ordinanza sindacale oggi impugnata danno specificamente conto della concreta ed effettiva idoneità delle emissioni odorigene, pur sgradevoli, a produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente ed a costituire pericolo per la salute dell'uomo; peraltro, gli stessi tecnici dell'Ausl, con note del 16.09.2021 e del 21.09.2021, a seguito del sopralluogo congiunto del 31.08.2021, avevano ritenuto gli odori presenti nell'area dell'azienda di modesta entità, non idonei a dar luogo a gravi disagi ai lavoratori ed alla popolazione insediata nelle adiacenze dell'impianto e non necessitanti l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica». Il ricorso verrà discusso nel merito nell'udienza del 22 maggio 2022.