IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO Schiarita risolutiva per gli studenti umbri respinti dalle scuole toscane in quanto provenienti da una zona rossa. Gli iscritti alle Elementari, Medie, Superiori di Sansepolcro, ma anche di Pieve Santo Stefano, Anghiari e Monterchi, potranno tornare alla didattica in presenza. Prima, però, «sono invitati a sottoporsi ad un tampone rapido che ne escluda la positività» da Covid 19. E' l'esito dell'intesa tra la Governatrice Donatella Tesei ed il suo collega Eugenio Giani.

«Ci siamo immediatamente attivati perché i nostri ragazzi iscritti negli istituti toscani a confine tra le due regioni potessero tornare in classe garantendo la sicurezza anche per i loro compagni, ringrazio il presidente Giani per essersi reso subito disponibile a trovare una soluzione condivisa», dichiara Tesei. «Siamo felici di aver trovato una soluzione che salvaguarda sia il loro diritto, sia la loro salute e quella di tutti», rilancia Giani. «Sarà il sistema sanitario regionale toscano che li sottoporrà al test gratuito nell'ambito del programma di screening Scuole sicure», annuncia. «Chiediamo loro soltanto un paio di giorni di pazienza per darci modo di predisporre il necessario davanti agli istituti scolastici dei comuni interessati».

Nel frattempo, i giovani altotiberini dovranno seguire lezioni a distanza, in attesa di ricongiungersi agli amici toscani. Dal canto suo il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta prende atto che «la vicenda è rientrata abbastanza velocemente». Una vicenda, sottolinea, che «ha amareggiato un po' tutti in Altotevere umbro, tant'è che insieme ai sindaci di San Giustino e Citerna (Paolo Fratini ed Enea Paladino - ndr) ci siamo immediatamente attivati e mi pare che il risultato sia buono». La speranza è «che si sia trattato solo di un equivoco», auspica, dando atto al primo cittadino di Sansepolcro di «essersi mosso immediatamente per risolvere il problema» e riconoscendo che «in momenti come questi tutti siamo abbastanza tesi, rischiamo di perdere di vista i rapporti di buon vicinato, ma soprattutto la collaborazione che deve esserci sempre».

Il deputato leghista Riccardo Augusto Marchetti ricorda che «il Decreto attualmente in vigore consente a tutti, anche ai residenti in zone rosse, gli spostamenti per assistere alle lezioni in presenza». Mentre dal sito del Liceo Città di Piero, il dirigente Claudio Tomoli, l'unico che aveva confermato la decisione di vietare l'ingresso agli iscritti dall'Umbria nonostante la retromarcia di tanti suoi colleghi, avverte: «Si ritiene opportuno continuare con la scuola in presenza al 50%, di conseguenza dal 9 febbraio gli studenti umbri e toscani saranno in presenza per i gruppi comunicati in precedenza».

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA