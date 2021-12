Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:02

LA SVOLTA

Quella di ieri è stata un'altra giornata di grande caos, ma da oggi per i tamponi cambia tutto. Il Comune ha annunciato lo spostamento del drive through in piazzale Umbria Jazz, nell'area dove si svolge tradizionalmente il mercato. Una svolta che entra in vigore oggi e che è stata decisa proprio a causa delle criticità riscontrate sulla viabilità in questi giorni, con pezzi di città letteralmente nel caos per l'elevato afflusso di cittadini al punto unico per i tamponi di Santa Lucia, nel piazzale della sede di Umbra Acque. Lì arrivano tutti i cittadini che devono effettuare i tamponi prenotati dalla Usl Umbria 1, e i numeri sono tali da provocare il blocco del traffico. Nella giornata sabato, ad esempio, sono stati oltre 750. Un numero probabilmente superiore negli ultimi due giorni. Ieri mattina c'erano addirittura persone in fila dalle 6,25 (gli operatori cominciano il servizio alle 8), come raccontato da un lettore che per motivi di lavoro passava in zona in quel momento. Il caos scoppia poco dopo, con una parte di città (soprattutto l'area della stazione e di Centova) paralizzata fin oltre le 13. Il servizio tamponi va infatti avanti fino alle 14-14,30 (o comunque finché non si è esaurita la fila). Ritardi sono stati registrati anche per i bus del servizio di trasporto pubblico, rimasti intrappolati nel traffico. Il Comune ha deciso lo spostamento dopo che «fin dalle prime ore della mattina di martedì l'area limitrofa alla sede di Umbra Acque, sede adibita alla gestione dei tamponi in modalità drive through, si è congestionata a causa dell'alto numero di tamponi prenotati dalla Usl Umbria 1». In una nota viene spiegato che «l'assessore alla sicurezza Luca Merli, insieme alla polizia locale e ai volontari del servizio di protezione civile del Comune, si è attivato immediatamente per individuare una nuova sede».

LA GESTIONE

Così da oggi il centro tamponi si sposta dalla sede di Umbra Acque a piazzale Umbria Jazz. Il Comune ha spiegato che l'accesso per coloro che dovranno effettuare i tamponi prenotati avverrà solo da via Meazza, dall'ingresso antistante il PalaBarton, e attraverso un percorso guidato all'interno del parcheggio si arriverà all'area tamponi operativa dalle ore 8.

LE RICHIESTE

Proprio ieri i gruppi di centrosinistra a palazzo dei Priori avevano preso posizione chiedendo «di disporre, di concerto con la Regione e l'Usl Umbria 1 almeno altre due postazioni per tamponi e test sierologici che possano alleggerire il carico gravante sull'unica postazione oggi presente in strada Santa Lucia con annessi disagi per personale e cittadinanza» e di «disporre una corsia preferenziale per i bambini e gli anziani convocati dall'Asl presso tali postazioni».

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA