Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

TAGLIO DEL NASTRO

Più di 160 alberi piantati (164 per la precisione) in sostituzione dei 104 abbattuti, 2327 essenze arbustive messe a dimora, oltre 2 chilometri di percorsi ciclopedonali e 102 punti luce a led. Con due aree cani (divise per dimensioni dell'amico a quattro zampe), una superficie aumentata a 53mila metri quadrati, attrezzature per lo sport, un campetto da calcio e un sistema di canalizzazione che permette di recuperare l'acqua proveniente dalla Pescaia, si sono chiusi i lavori di riqualificazione del parco Vittime delle Foibe. Un capitolo da 1,2 milioni di euro finanziato con i fondi del piano periferie.

Ieri pomeriggio l'inaugurazione, che più che chiudere un capitolo apre «un 2022 che sarà molto importante». L'ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi durante un giro al parco, ricordando l'avvio a breve (Primavera) di importanti cantieri per la nuova Fontivegge nell'area della stazione. Quello del parco è comunque uno degli interventi significativi non solo in fatto di cura del verde, ma per la rete ciclopedonale che si connetterà ad altri tratti (tra fatti e da fare) unendo Madonna Alta con via Sicilia da una parte e l'area del Chico Mendez e Pian di Massiano dall'altra. L'intervento sul verde di Madonna Alta è stato accompagnato nel tempo da non poche proteste, me nel complesso l'opera sembra piacere ai cittadini. «È stato bello passeggiare qua e vedere in questi giorni tanti ragazzi e famiglie», ha aggiunto Romizi che era presente con gli assessori Otello Numerini (Ambiente) e Margherita Scoccia (Urbanistica), personale tecnico dell'ente e l'onorevole Emanuele Prisco, ex assessore. Nell'occasione sono stati annunciati i prossimi step per la nuova Fontivegge, con lavori sia del Comune che di Rfi (un vertice per fare il punto c'è stato nei giorni scorsi) per la stazione. Allargando la lente, sarà messa mano, tanto per fare un esempio, anche al cavalcavia pedonale di via Settevalli, fronte Finanza. «Ci sarà una maschera led wall per parte dell'impalcato, con informazioni sugli eventi in città, mentre i fianchi saranno rivestiti».

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA