Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:05

ECONOMIA

CITTà DI CASTELLO Tavolo nazionale sulla filiera del tabacco, in fibrillazione da quando Jti, Japan Tobacco International, ha annunciato l'accordo commerciale con Deltafina. Né la prospettiva di ulteriori mille tonnellate da acquistare tra Umbria e Veneto, né le rassicurazioni che la nuova partnership rappresenta una garanzia di sostenibilità economica ed occupazionale tranquillizzano chi lavora nel comparto. Circa 2500 persone dalla produzione alla trasformazione, di cui 300 a libro paga nella cooperativa Tti, Trasformatori Tabacco Italia, di Città di Castello, preoccupati per le dichiarazioni che dalla prossima campagna la lavorazione del greggio potrebbe essere trasferita a Bastia. Nelle ultime ore l'intera questione è rimbalzata a Roma, sede dell'incontro tra Jti, Deltafina e sindacati. Giudicato «costruttivo» dalle organizzazioni dei lavoratori, potrebbe allentare la tensione dell'ultimo periodo. I sindacati hanno rimarcato la necessità che l'impegno e l'investimento di Jti si estenda in un'ottica pluriennale. Hanno poi sottolineato l'urgenza di affrontate nel merito tutte le problematiche connesse alla cooperativa, la Tti, che in Alta Valle del Tevere a tutto l'anno scorso ha provveduto a trasformare il prodotto per conto della multinazionale giapponese al fine di trovare le migliori soluzioni sociali ed occupazionali. Allargando l'orizzonte del confronto, le segreterie nazionali di Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil (insieme alle proprie segreterie regionali e territoriali), la presidenza di Deltafina e la direzione di Japan Tobacco International hanno parlato della volontà della multinazionale di acquistare complessivamente, nel 2022, ottomila tonnellate di tabacco provenienti in gran parte dall'Umbria.

A conferma del clima positivo tra le parti, nei prossimi giorni è previsto un nuovo faccia a faccia. Intanto, nella stessa riunione, Deltafina ha confermato che gli agricoltori hanno garantito la fornitura nelle quantità richieste. Nelle prossime settimane azienda e organizzazione dei coltivatori torneranno a vedersi per condividere gli aspetti tecnici di natura commerciale. Ma per Confagricoltura Umbria il futuro della filiera tabacchicola «è a rischio», occorre «intervenire velocemente», dando prospettive ad un'eccellenza del made in Italy ed a un «comparto che in Umbria ha il suo cuore pulsante». Spiega il presidente Fabio Rossi: «La produzione del tabacco in Altotevere ha creato un'importante filiera e creato un indotto importante». Per questo, aggiunge, «siamo di fronte ad un settore che nonostante la contrazione dei volumi degli ultimi periodi ha saputo mantenere una sua vitalità, fare della sostenibilità, della qualità e dell'aggregazione i propri punti di forza». Quindi sollecita «maggiori tutele e sicurezze dal punto di vista della sostenibilità economica».

Walter Rondoni