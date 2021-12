Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

ECONOMIA

CITTÀ DI CASTELLO Prosegue la mobilitazione in difesa della tabacchicoltura umbra. Si è svolto l'incontro tra sindacati, imprenditori agricoli del territorio, amministrazione comunale tifernate. «Abbiamo espresso la nostra grande preoccupazione per la tenuta occupazionale del comparto, rimarcando cosa abbia rappresentato il tabacco nella storia del territorio dal punto di vista economico e sociale, dell'emancipazione femminile, dell'integrazione dei cittadini e delle cittadine extracominitari», spiegano Flai Cgil e Fai Cisl dell'Umbria. «Per l'Altotevere perdere il tabacco sarebbe una catastrofe, andrebbero in fumo anni di investimenti, di gestione del territorio, di sviluppo tecnologico, la qualità delle colture e del lavoro in termini di diritti, tutele, rispetto ed applicazione dei contratti». Per questo le organizzazioni sindacali chiedono alla politica ed al governo di fare pressione sulle multinazionali affinché si dia margine al sistema tabacco del territorio per riposizionarsi sulle nuove condizioni, anche considerando gli impegni finanziari assunti per far fronte alla produzione. «In Italia dalle sigarette si sviluppa un giro d'affari intorno ai due miliardi di euro, un mercato importante che ci deve imporre di pretendere dalle multinazionali la giusta redistribuzione dei profitti sul territorio», la rivendicazione. Durante l'incontro sono rimbalzate da Roma voci sulle trattative per alcune soluzioni che riguarderebbero il ritiro del raccolto. A tal proposito, il sindacato insiste sulla tutela del lavoro sul territorio, per lo più femminile e stagionale. A questo scopo, tramite il parlamentare Riccardo Augusto Marchetti, Lega, è stata chiesta al governo l'attivazione di un tavolo nazionale con tutti i soggetti coinvolti. Appena qualche settimana fa i coltivatori altotiberini avevano lanciato l'allarme. «Se la politica non riesce a trovare una sintesi con le multinazionali si deve pensare ad un piano di riconversione per le aziende storiche che hanno coltivato negli ultimi anni». In tal caso, avevano messo in guardia, «resteranno senza lavoro migliaia di persone che difficilmente troveranno una ricollocazione nei territori tabacchicoli senza contare le difficoltà economiche delle aziende già provate dalla crisi».

Intanto, Japan Tobacco International, uno dei maggiori produttori mondiali, annuncia per l'anno prossimo l'acquisto di «ottomila tonnellate di tabacco provenienti dall'Alta Valle del Tevere e dal Veneto». Lo ha reso noto Gian Luigi Cervesato, presidente ed amministratore delegato della divisione italiana del Gruppo, puntualizzando: «Jti ha deciso di consolidare il proprio legame in particolare con il territorio umbro». Nelle stesse ore l'onorevole Marchetti dopo il passaggio di Jti a Deltafina tranquillizza: «Tutti gli agricoltori affiliati a Tti potranno lavorare per Deltafina e verrà tutelata l'occupazione ad ogni livello».

Walter Rondoni