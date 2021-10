Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

IL COLPO

BASTIA Appena qualche attimo. Una, due imprecazioni al massimo e quanto doveva restare intimamente custodito nel portafoglio nel borsello o nello zainetto, sparisce. Mai il termine manolesta è stato così appropriato per l'ultima invenzione dei furti chiamati con destrezza, neanche fossero nobili esercizi circensi. Idea probabilmente destinata a finire presto, come il trucco dello specchietto falsamente rotto per farsi risarcire. Può succedere in un parcheggio qualsiasi, ma in questo caso è quello di un supermercato di Bastia. Può accadere in un orario qualsiasi, ma due giorni fa è stato verso l'ora di pranzo. Il malcapitato è un imprenditore di Perugia arrivato fino a Bastia con il furgone della ditta. Fatta la spesa riparte verso casa. Non nota nulla di strano se non fosse per un signore anziano a piedi che gli fa notare un dettaglio attraverso i vetri del finestrino. L'anziano indica la ruota e sorride. Ha ragione, l'anomalia c'è. La gomma è bucata, un taglio di tre centimetri che sarebbe sospetto se uno fosse già istruito a cosa potrebbe accadere dal quel momento in poi. L'imprenditore scende, controlla la gomma e comincia a pensare come risolvere il problema. Mentre armeggia attorno alla ruota, il furgone è aperto. E questo è il problema. Una, due imprecazioni e lo zainetto appoggiato sul sedile, lontano dalla vista dell'imprenditore, abbandonato alle virtù del manolesta, forse lo stesso che poco prima ha segnalato la foratura, svanisce per sempre. Con esso, per quella malasorte che vuole le sfortune cumularsi per uno strano gioco del destino, svaniscono documenti, contanti, carte di credito e chiavi.

Nulla è mai scritto fino in fondo e che sia sabato con le banche chiuse i numeri verdi in modalità festiva e le possibilità remote di recuperare quei pezzi di vita fatti di plastica bollata, fanno pensare a un piano preciso. Distrarre il malcapitato, quindi fa sparire quanto l'occhio non vede. La polizia già indaga, ma se siete arrivati fino qui a leggere, metà dell'opera preventiva è già fatta. Per mantenere di una eventuale foratura solo una o due imprecazioni.

Cla.Bia.