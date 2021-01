«Quindi, cosa aspetti? Inizia ad addestrarti, studia la tua ideologia, contatta un'organizzazione nazionalsocialista o fascista nella tua zona, sii un camerata, aderisci alla Grande Rivoluzione, sii il Vento Bloccato». Questo il capitolo finale di Vento Bloccato Una chiamata alle armi, vero e proprio manifesto ideologico del gruppo Nuovo ordine sociale e condiviso il 6 agosto del 2019 agli iscritti della chat Sole Nero su Telegram. Una delle piattaforme digitali attraverso cui Andrea Cavalleri, arrestato a Savona per associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo, condivideva la propaganda nazionalsocialista assieme a un minorenne sempre del nord Italia e autore del documento. Parole e concetti che i due giovani umbri perquisiti venerdì mattina (un ragazzo di 24 anni di Castiglione del Lago e una diciottenne di Gubbio) con sequestro di cellulari e device perché considerati tra i 12 più vicini ai due leader, hanno interiorizzato e a loro volta molto probabilmente propagandato ad altri ragazzi. Di certo, i due facevano parte di un gruppo particolarmente ristretto e individuato nella chat di Whatsapp Nuovo ordine sociale poi trasformata in Gruppo Fascistone e nella quale, secondo la Digos, sarebbero stati inseriti anche i due umbri. «Io una strage la faccio davvero ripeteva Cavalleri agli amici del gruppo, secondo quanto racconta l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Genova -. L'unica cosa da fare è morire combattendo». Nelle chat con i più vicini, quindi anche i due ragazzi di Castiglione e Gubbio, il giovane arrestato a Savona, scrivono gli inquirenti, dimostrava «di essere a conoscenza di come fabbricare una bomba»: «I carboncini fatti... con poche rettifiche diventano una bomba... due tubi, due fondelli...». O come quando raccontava di aver trovato il modo di costruire un «tubo fucile a pompa: sono letteralmente due tubi e un ricevitore e le pallottole ovviamente».

