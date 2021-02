OLTRE I BANCHI

L'emergenza Covid ha comportato un nuovo stop alla didattica in presenza e la necessità di dispositivi per la Dad è più che mai all'ordine del giorno. Per dare una risposta a chi ha bisogno, si è mossa la Fondazione

L'Albero della Vita onlus, che donerà 100 tablet dotati di connessione internet a 10 scuole superiori della città. Ciascuna, già segnalata anche al Comune, riceverà 10 tablet che saranno consegnati in questi giorni, all'inizio del secondo quadrimestre dell'anno scolastico. «In questo difficile momento, che anche i più giovani stanno vivendo a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, siamo felici di poter dare un aiuto concreto per quanto riguarda un'istituzione fondamentale per la loro formazione come la scuola», ha detto Giuseppe Di Rienzo, responsabile dei progetti della Fondazione cui è andato il grazie del vicesindaco Gianluca Tuteri e dell'assessore Edi Cicchi (Servizi Sociali).

Oltre alla donazione alle scuole superiori, altri 27 tablet saranno messi a disposizione delle famiglie beneficiarie del progetto Varcare la soglia, realizzato da L'Albero della Vita.

GLI ISTITUTI

Le scuole interessate sono l'Iis Cavour-Marconi-Pascal, Liceo classico Mariotti, l'Itts Volta, i Licei scientifici Galilei e Alessi, l'Itet Capitini, il Liceo Artistico Di Betto, l'Iis Giordano Bruno, il Liceo Pieralli e il Cpia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA