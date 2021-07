Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

CLIMA TORRIDO

Super caldo e disagi: inevitabile, quando la colonnina è a lungo sopra i 35 gradi. La seconda giornata da bollino rosso a Perugia si è chiusa con qualche situazione di difficoltà soprattutto per anziani e persone con patologie che l'afa non fa che peggiorare. Come nella giornata di venerdì, si sono registrati accessi al pronto soccorso dovuti a persone in difficoltà ma anche un paio di interventi da parte dei vigili del fuoco per persone che hanno avuto dei malori in casa. Tutte situazioni per fortuna non particolarmente gravi e che l'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di curare nel modo migliore. Ma l'allarme non finisce qui, dal momento che oggi è prevista la terza giornata consecutiva da bollino rosso che fa di Perugia la città italiana più calda, con un'allerta di livello 3 per la fase di forte disagio ondata di calore, come da bollettino del ministero della Salute. Per cui il Comune raccomanda di adottare misure adatte per evitare situazioni a rischio: bere più liquidi (in particolare acqua), stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra. E ancora, indossare abiti leggeri, evitare esercizi fisici non necessari all'aperto, preferire pasti leggeri e non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi. In caso di malori, chiedere subito aiuto e allertare i servizi di emergenza

E.Prio.