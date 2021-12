Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:02

PIANETA SCUOLA

In ognuna delle nove aule divise su tre piani c'è un'immagine strettamente legata all'indirizzo di studio ma anche al territorio. Così è anche lungo i corridoi del plesso, dove non passa inosservato il colpo d'occhio regalato dai coloratissimi pannelli curati dagli studenti del settore grafica. Così si presenta il nuovo plesso distaccato dell'Itts Volta a Olmo, dove la maxi scuola con sede centrale a Piscille è operativa da ottobre e che ieri è stato ufficialmente inaugurato dalla dirigente Fabiana Cruciani. Proprio lei al taglio del nastro, dopo l'inno nazionale e un saluto «pieno di emozione» perché «comincia un nuovo capitolo della storia del Volta», ha voluto marcare l'impegno che c'è stato per rendere operativa la sede. «Un'opera di quotidiana di rispetto e amore» passata anche per il grande impegno dei ragazzi di grafica «che si sono fatti interpreti delle esigenze dei diversi indirizzi». L'impegno è stato grande insomma, ma d'altronde la succursale non è marginale nell'attività della scuola più grande dell'Umbria. «Qui a Olmo ci sono quotidianamente circa 160 alunni e rotazione e una trentina di professori», spiega il professor Francesco Vescarelli, che è responsabile generale (con lui coordinano il prof Fabrizio Bagiacchi responsabile tecnico tecnologico e il prof Alessandro Giappichini che si occupa del supporto tecnico e del coordinamento delle azioni didattiche). Al plesso, a turno, si recano le classi del triennio, che tradotto significa un migliaio di studenti nell'arco della settimana. Nelle aule lim touch e computer, banchi monoposto assemblati a cerchio (nella maggior parte delle aule). Sul fronte trasporti, grazie ad una sinergia con Busitalia, c'è una navetta che collega le due sedi, Olmo e Piscille, sia per l'entrata che per l'uscita che è fissata alle 12,40. Ecco raccontata in pillole la nuova sede distaccata del Volta e la sua organizzazione, da ieri ufficialmente inaugurata alla presenza delle istituzioni, c'erano fra gli altri il vicesindaco Gianluca Tuteri e l'assessore regionale Michele Fioroni, un'ex dirigente del Volta (Gianfranco Floridi), genitori e studenti. Da Trieste, per la firma del Manifesto della comunicazione non ostile, c'era l'ideatrice Rosy Russo. Quello l'ultimo momento della cerimonia a Olmo, poi trasferita alla sede centrale di via Assisana per la performance immersiva Di maraviglia, credo, mi dipinsi, voci e suggestioni dantesche nella Volta del Volta. Protagoniste le voci degli studenti, interpreti di terzine dantesche, da un'idea di Fabiana Cruciani, musiche di Michele Rosati e il supporto tecnico di Fabrizio Bagiacchi e Leonardo Alfonsi.

Riccardo Gasperini