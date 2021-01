MALTEMPO

Il forte vento e la pioggia hanno provocato disagi in tutta la provincia. A Perugia imbiancate le zone più alte. Il comune ha emesso «divieto di transito in Strada dei Lamaticci dall'incrocio di Strada Antognolla Ascagnano in direzione abitato di La Bruna» per alberi ad alto fusto sulla carreggiata.

Sempre nel Perugino fa paura il Tevere particolarmente ingrossato, sotto osservazione all'altezza di Ponte San Giovanni, come informa Perugia Meteo, per le precipitazioni in Altotevere. Uno smottamento, rimosso, ed allagamenti stradali a Canneto, sgombero neve sulla Sp 252 di Fratticiola Selvatica. A San Marco, sopra il Pam, una pianta è caduta su cinque auto. Fortunatamente senza feriti. Il torrente Caina ha rotto gli argini a Corciano, ma nonostante le piogge quasi record (350 millimetri in 50 giorni dal 1° dicembre) non c'è stato alcun tipo di esondazione nei fiumi maggiori.

Ma sono stati la neve ed il rischio ghiaccio a creare ulteriori problemi, a mobilitare i vigili del fuoco per alberi e pali caduti, per rami pericolanti. Nell'Eugubino un'autogru, partita dalla Centrale, ha recuperato a Fontanelle una compattatrice scivolata lungo la strada causa neve lungo. Strada della Contessa bloccata da mezzi pesanti nelle prime ore della mattinata e traffico poi ripreso con rallentamenti.

A Gualdo Tadino tecnici della Provincia impegnati a Schifanoia per un torrente che ha invaso il nastro d'asfalto. Neve a Gualdo Tadino, Colfiorito, Annifo sopra i 500 metri. Allagamenti a Valfabbrica. Camion in difficoltà, da rimuovere, a Città di Castello e Pietralunga. Nel Tifernate, sulla strada 105 di Trestina, in località Lamati, una pianta che ha ceduto probabilmente a causa della neve, invadendo la carreggiata. Mezzi sgobraneve sulla statale 73bis al valico di Bocca Trabaria e sull'Apecchiese al passo di Bocca Serriola. Liberate le strade da Pietralunga alla Baucca ed a Gubbio. Proprio a Pietralunga la situazione più critica. La coltre bianca ha raggiunto i 15-20 centimetri e subito l'effetto delle basse temperature. Il sindaco Mirko Ceci, dopo un giro di telefonate con i gestori del trasporto degli studenti, ha deciso la chiusura delle scuole. Oggi la campanella suonerà regolarmente.

Disagi alla viabilità sulla E45, interdetta in direzione nord a Bagno di Romagna, poco oltre il confine umbro. All'ora di pranzo la superstrada è tornata percorribile da Sansepolcro al Verghereto, in direzione Cesena, dopo la chiusura per mezzi pesanti intraversati. Personale Anas in azione sull'intera tratta per garantire la circolazione. Automobilisti in difficoltà nel salire da Umbertide a Preggio.

Nel Tuderte frane a Montecastello di Vibio in località Doglio, sulla Sp 380/1 di Ponte Martino in località Todi e Izzalini ed a Collevalenza. Questi episodi al momento non hanno reso necessaria la chiusura delle strade né destano preoccupazione. Quanto prima saranno oggetto di verifiche geologiche. In Valnerina nevicate abbondanti a Castelluccio: domenica sera misurati 50 centimetri. I valichi della zona, comunque, sono aperti e percorribili. I disagi maggiori sulla Sp 477 di Castelluccio. Monitoraggio continuo di mezzi spargisale e sgombraneve.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA