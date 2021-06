LA PARTITA

Il Comune dice sì al nuovo progetto per l'ampliamento del polo commerciale di Collestrada senza Ikea. Manca solo il nero su bianco della delibera di indirizzo che radio palazzo dà per imminente dopo l'incontro dell'altra mattina a palazzo Grossi tra una delegazione di giunta con i tecnici comunali da una parte e una delegazione di Eurocommercial con i propri tecnici dell'altra.

Delibera di indirizzo significa punto fermo. Cioè il fatto che la procedura, dopo incontri, progetti nuovi e rivisitazioni, può partire. E ripartirà passando un'altra volta per una variante al piano regolatore come era giù successo per quella che aveva dentro alla pancia del super centro commerciale anche lo scatolone giallo e blu di Ikea.

Il niet di due anni fa del gigante del mobile svedese all'investimento perugino ha cambiato le carte in tavola. Ma non ha cambiato la volontà di Eurocommercial, proprietario del centro commerciale di Collestrada, di lavorare all'ampliamento. Operazione chiave per dare un futuro a quel polo commerciale e anche senza l'arrivo di Ikea. Il sì annunciato alla delibera di indirizzo diventa parola importante anche per i manager del fondo olandese che in Italia ha in portafoglio, oltre a Collestrada altri sette centri commerciali mente gli altri si trovano in Belgio, Svezia e Francia.

Importante per poter confermare l'investimento. I tempi per una ripartenza vera? Intanto la delibera di indirizzo. Poi gli altri passi. Con in mezzo il nodo del Nodino di Collestrada per cui c'è attesa di conoscere flussi ed eventuali riassetto del progetto.

I numeri della nuova Collestrada dicono che Eurocommercial metterebbe sul piatto per l'ampliamento circa 90 milioni di euro con 500 assunzioni. E la partita delle stazione ferroviaria (confermata anche nel progetto riveduto al ribasso dopo l'addio di Ikea) che puo' diventare strategica. Visto che dei duemila posti auto di fatto 800 potrebbero essere a disposizione della stazione che verrà soprattutto utile negli orari di bassa del centro commerciale come parcheggio di scambio di chi arriva da fuori città per lavorare a Perugia.

Con il doppio vantaggio legato all'utilizzo della ferrovia e della stazione che potrebbe strizzare l'occhio anche al vicino aeroporto visto che resta sempre in ballo, almeno secondo la Regione, la possibilità della variante della Orte-Falconara proprio per dare gambe all'intermodalità ferro-aereo che potrebbe dare una mano a un rilancio reale del San Francesco.

Luca Benedetti

