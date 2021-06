Domenica 27 Giugno 2021, 05:04

L'ALLERTA

L'estate è appena iniziata ed è già allerta incendi. Quando basta anche solo una sigaretta gettata via senza pensarci per creare disagi e rischi, anche rilevanti.

Come è successo ieri mattina a San Sisto, quando è stato necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco per un incendio esploso in via Albinoni. Con il fumo e le fiamme che sono arrivati a lambire il vicino asilo nido: solo l'arrivo senza ritardi dei pompieri ha scongiurato pericoli maggiori, con l'acqua che è riuscita ad avere ragione dell'incendio abbastanza velocemente.

Si esclude che le fiamme siano state provocate in maniera dolosa, ma a maggior ragione è chiaro come una leggerezza e una disattenzione, proprio come una sigaretta spenta male accanto ad erba secca, possa essere rischiosa per la comunità.

È per questo motivo che i vigili del fuoco invitano come sempre a mantenere atteggiamenti corretti e attenti, soprattutto in un momento dell'anno in cui afa e vento caldo, uniti a una vegetazione già secca, possono portare a situazioni di pericolo come quella sfiorata ieri mattina.

La giornata di ieri, come anche quelle precedenti, è stata caratterizzata da diversi interventi legati proprio agli incendi che sono improvvisamente divampati, con la sala operativa del comando provinciale di Madonna Alta sempre allerta per far svolgere le operazioni di spegnimento delle fiamme nel modo più veloce possibile.

E. Prio.

