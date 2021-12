Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

Sulla partita del rilancio di Fontivegge, il Comune chiama ancora in campo l'Università degli Studi. Ieri la giunta, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia, ha approvato un accordo di

collaborazione con il Dipartimento di Economia per il progetto di ricerca Il contributo economico-manageriale alla rivitalizzazione e rigenerazione delle

periferie urbane: verso nuovi scenari di sviluppo. Prevede l'approfondimento della conoscenza dell'attuale contesto socio-economico dell'area, per individuare azioni utili ad attivare percorsi di rivitalizzazione e rigenerazione anche attraverso il confronto con riferimenti a livello nazionale e internazionale. Quattro le fasi del progetto. Studio e analisi della popolazione residente, delle attività economiche, analisi comparativa di casi di riqualificazione e rigenerazione di quartieri critici, definizione di scenari strategici per l'impostazione di interventi di rigenerazione. La sinergia consentirà di avere una visione strategica di Fontivegge. Accordo voluto dal Comune «consapevoli del fatto che il dipartimento di Economia possiede quelle elevate competenze che saranno determinanti per definire le strategie di marketing territoriale e sviluppo per Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta».