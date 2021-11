Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

LA POLEMICA

UMBERTIDE Risposta al vetriolo sull'antenna per la telefonia mobile di via dei Carrai. All'amministrazione comunale, che ha reso noto di aver «svolto tutti i passaggi necessari» per l'autorizzazione e puntualizzato che Giovanni Codovini «conosceva bene l'argomento, essendo presente a questo processo partecipativo», Umbertide Cambia replica con toni durissimi. «Cerchiamo di rispondere alle affermazioni strampalate, che pescano nel torbido e del tutto prive di fondamento sulla posizione di Umbertide Cambia e del consigliere Codovini».

Il movimento parla senza mezzi termini di «falsità» perché «in consiglio comunale ed in commissione mai è passato un ordine del giorno o deliberazione o proposta della Giunta e/o maggioranza leghista circa l'installazione, in terreno privato, di una stazione radio base (poi di che tipo?) nella zona industriale». Per Uc «vi è stata la convocazione di una commissione dietro sollecitazione delle opposizioni, datata 24 giugno 2021, alla quale si riferisce l'Amministrazione, che aveva come ordine del giorno solamente la Comunicazione relativa a parere Arpa su connessione 5G». Ancor prima «fu proprio l'attuale maggioranza che votò nel consiglio del 20 luglio 2020 all'unanimità una mozione delle opposizioni sul 5G in cui si chiedeva un nuovo Piano per il 5G che non c'era e ancora non c'è». Adesso, stigmatizza Uc, «l'amministrazione fa il contrario posando dalla sera alla mattina un'antenna di cui nessuno sapeva ed ancora non sa niente».

W. Rond.