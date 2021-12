Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

SUCCEDE ANCHE QUESTO

UMBERTIDE Litigio furibondo per un euro e qualche centesimo di merenda. Ne sono usciti malconci madre e figlio, gestori di una rinomata pizzeria al taglio in centro. Urla, insulti, calci e spintoni in un tardo pomeriggio colorato dalle luminarie natalizie. Gli avventori del bar vicino si precipitano all'esterno. Notano che una ragazza, abbastanza giovane, in apparenza straniera, è entrata in pizzeria. Forse è appena scesa dal treno. Nemmeno il resto è semplice da ricostruire. Probabilmente sono volate parole grosse tra chi stava al bancone, un'artigiana di mezza età, e la cliente che avrebbe avuto da ridire sul costo del trancio di pizza. Un euro e sessanta centesimi, troppo, a suo giudizio. «Questo è, se pensa sia cara non la comperi», la sostanza della replica che non sarebbe servita a calmare le acque. Anzi, il battibecco sarebbe proseguito su toni abbastanza accesi. Fino a quando la proprietaria dell'attività avrebbe aperto la porta, invitando l'altra a uscire. Questa, in uno scatto d'ira, avrebbe reagito, colpendola al fianco. Con un calcio, sembra. Nel laboratorio, comunicante con lo spazio vendita, il figlio della pizzaiola sta portando avanti il lavoro. Nota la mamma in difficoltà, va per aiutarla. Appena fuori dall'esercizio raggiunge la ragazza, alla quale si sarebbe rivolto minacciando di chiamare le forze dell'ordine. Per tutta risposta avrebbe ricevuto una botta in viso con la conseguenza di un abbondante sanguinamento dal naso. Lei scappa, lui dietro. L'inseguimento dura poco, svoltato l'angolo, la raggiunge e la blocca. Ma lei riesce a divincolarsi ed a svanire nel buio. Arrivano un'ambulanza del 118 ed i carabinieri della stazione di Umbertide. I sanitari si prendono cura della madre (al Pronto soccorso la giudicano guaribile in 4 giorni) e del figlio, cui viene riscontrato un trauma facciale. I militari raccolgono elementi utili per ricostruire l'accaduto, ma nessuno dei due si sarebbe presentato in caserma per formalizzare la denuncia.

W. Rond.