LA RICHIESTA

CITTA' DI CASTELLO Omicron dilaga. L'ultima dashboard regionale, aggiornata alla mattina di ieri, dice che i positivi nel comprensorio Alta Valle del Tevere hanno abbondantemente superato le duemila unità, di cui 1.196 a Città di Castello, 404 a Umbertide, 302 a San Giustino. Dispositivi di protezione, distanziamento, immunizzazione e Green pass sono le armi per vincere la battaglia contro il virus. Servono, però, risorse umane ed organizzative, soprattutto per venire incontro ha chi ha difficoltà di spostamento. «Abbiamo già messo a disposizione un ulteriore immobile di proprietà comunale nel quartiere Madonna del Latte che soddisfa i requisiti previsti, quindi chiedo a Regione ed Usl Umbria 1 di attivare un nuovo punto vaccinale a Città di Castello, garantendo il personale sanitario necessario». L'appello è del sindaco tifernate Luca Secondi che ribadisce «l'esigenza di accelerare sulla vaccinazione anti Covid 19». Tanto più, aggiunge, che «gli ultimi provvedimenti del Governo sull'obbligo per la popolazione over 50 non consentono perdite di tempo, per cui sollecitiamo decisioni che assicurino a Città di Castello ed in Altotevere una disponibilità di centri e di operatori adeguata».

