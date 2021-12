Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

Subito dopo l'ultimo sfregio, l'idea era stata messa sul piatto. Ora diventa realtà: per difendere dei vandali la storica fonte Lomellina, arriverà presto una telecamera di videosorveglianza. A muoversi, al pari di quanto fatto per il restauro, è la senatrice Fiammetta Modena. La famiglia Modena tramite l'Art Bonus si era mobilitata per riqualificare quel bene a metà di via Marzia nel ricordo dell'avvocato Marzio Modena. Dopo l'intervento non sono mancati episodi di vandalismo e nell'immediato si era subito pensato alle telecamere, utile deterrente ma anche importante strumento per individuare i responsabili di danneggiamenti. Una determinazione dirigenziale dell'area Governo del territorio del Comune annuncia la stipula di un patto di collaborazione per installare «un impianto di sicurezza a circuito chiuso» da verrà collegato alla rete di occhi elettronici che già sono attivi in tante zone della città. Sarà il Comune che provvederà a garantire la manutenzione dell'impianto di sicurezza in via Marzia. Oltre ai danneggiamenti, gli ultimi soprattutto al nuovo pannello laterale che spiega storia e restauro, si sono verificati spesso anche casi di rifiuti lasciati nella vasca.

