Subisce un furto nella propria abitazione e chiede aiuto alla polizia per ottenere nuovi documenti. È successo ad una anziana disabile, classe 1929, che si è rivolta alla questura dopo aver subito un furto.

Era in difficoltà in quanto, sola ed immobilizzata, il più delle volte al telefono non riusciva nemmeno a capire bene le richieste degli impiegati dei vari uffici con cui parlava per il rilascio dei duplicati.

Gli agenti, una volta formalizzata la denuncia, si sono attivati immediatamente e, ricevute le dovute deleghe dalla signora finita nel mirino dei balordi, hanno contattato direttamente gli uffici del Comune e dell'Agenzia delle Entrate.

Nel giro di poco, passati i tempi tecnici utili legati alla realizzazione dei nuovi documenti, gli agenti li hanno consegnati all'abitazione della donna che ha espresso nei loro confronti gioia e gratitudine, come fossero dei veri nipoti, dedicandogli le raccomandazioni di prudenza da adottare durante lo svolgimento del lavoro, che solo una nonna amorevole può dare. Un segnale, ce ne fosse ancora bisogno, di come le forze dell'ordine siano dalla parte dei cittadini non solo

sul fronte della sicurezza.



Domenica 13 Giugno 2021, 05:02