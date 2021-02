L'INCHIESTA

«Non mi voleva solo la Juventus». Al trasferimento in Italia «stavo lavorando da un anno». Dopo cinque mesi il bomber uruguagio Luis Suarez rompe un lungo silenzio e parla del suo esame all'Università per stranieri per conquistare la certificazione di lingua italiana livello B1 necessaria per ottenere la cittadinanza. Un passaggio che era fondamentale per il club biancazzurro ma che è finito nel mirino del procuratore capo Raffaele Cantone che per quell'esame «farsa» a palazzina Presciutti di settembre ha indagato cinque persone, con l'inchiesta che ha portato anche alle dimissioni della rettrice Giuliana Grego Bolli. E Suarez, ascoltato finalmente dagli inquirenti solo a dicembre, ha parlato per la prima volta di questa vicenda in un'intervista alla radio spagnola Onda Cero, fornendo la sua versione dei fatti: «Non c'era solo la Juventus in estate, ma anche altri club interessati». E quanto al contestato esame di lingua italiana spiega: «Il passaporto italiano? Ho continuato a portare avanti il discorso perché ci stavo lavorando da un anno».

Nessun altro commento sull'inchiesta, per cui nel registro degli indagati, con l'accusa di false dichiarazioni, sono finiti anche manager e avvocato della Juve, con la procura federale della Figc che ha aperto un fascicolo. Nel frattempo, però, come noto Suarez ha passato l'esame, la Juventus non ha chiuso l'accordo e l'attaccante è rimasto in Spagna, passando dal Barcellona all'Atletico Madrid. «Lionel Messi ha chiuso l'intervista Suarez -? Grande feeling, anche con le famiglie. L'Atletico? Ho avuto subito un ottimo feeling. Qui mi trovo molto bene. Simeone è uno di quegli allenatori che quando si tratta di convincere un giocatore lo fa, con la sua mentalità».

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA