© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTA«Allora, mi raccomando io Lorè. Adesso te mando il pdf del testo su cui ha lavorato, lui se lo porta in aereo (). Gliel'ho mandato io tutto con le cinque parti... con la descrizione delle domande. Quindi lui studia que', l'avremo ripetuto forse venti volte, lui ovviamente parla in spagnolo (). Tu segui i binari di quello. Mi raccomando, non usci' da quello».E per non essere uscito dai binari - indicati dalla direttrice del Cvcl Stefania Spina - Lorenzo Rocca, il professore che ha esaminato Luis Suarez per la certificazione di italiano livello B1 necessaria per ottenere la cittadinanza, ieri ha patteggiato una pena di un anno. Condanna con pena sospesa che non finirà nel casellario, ma che rappresenta la prima sentenza del caso Suarez e dell'«esame farsa» all'Università per stranieri. Un caso che ha fatto il giro del mondo, che ha terremotato l'ateneo e che arriva al suo primo verdetto quando ancora non sono state ufficialmente chiuse le indagini. Ma il professore, assistito dall'avvocato Cristiano Manni e che ha lasciato da mesi la Stranieri, ha optato per questo accordo chiuso con i pubblici ministeri e sancito da una sentenza del giudice Valerio D'Andria. Si chiude così la vicenda di Rocca come indagato, per le accuse di falso e rivelazione di segreti d'ufficio, e c'è attesa, quindi, per le prossime mosse della procura. Che quella conversazione con l'esaminatore e la professoressa Spina l'hanno sentita quasi in diretta il 16 settembre scorso, a meno di 24 ore dall'esame di 15 minuti a palazzina Presciutti. La guardia di finanza era in ascolto e le intercettazioni sono lo scoglio più temibile per gli indagati, sicuramente quello su cui ci sarà la battaglia più accesa. Dai primi accordi con la Juventus (indagati manager e avvocati) e l'allora direttore generale Simone Olivieri, fino ai messaggi tra Spina e l'ex rettore della Stranieri Giuliana Grego Bolli.Egle Priolo