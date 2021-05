20 Maggio 2021

L'INCHIESTA

È stato ascoltato in procura per ore Simone Olivieri, l'ex direttore generale dell'Università per stranieri accusato, con l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli e la professoressa Stefania Spina, di rivelazione di segreti d'ufficio, falso materiale e falso ideologico nell'ambito nell'inchiesta sull'esame «farsa» a Luis Suarez.

IL CONFRONTO

Un interrogatorio richiesto dall'avvocato Francesco Falcinelli, dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini e prima della probabile richiesta di rinvio a giudizio da parte del procuratore capo Raffaele Cantone e dei sostituti paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti. Un interrogatorio, quindi, per poter sostenere la correttezza del proprio operato e spiegare la propria versione dei fatti su quanto successo a palazzo Gallenga tra l'8 e il 17 settembre scorsi quando ascoltati dalla guardia di finanza impegnata in un'altra indagine ancora non conclusa si organizzò, secondo le accuse, l'esame con l'aiutino al bomber uruguagio. Al campione che «non spiccica una parola d'italiano».

E di quell'esame farlocco, proprio Olivieri, con Spina e Grego Bolli, viene considerato, come si legge nel 415, «determinatore ed istigatore».

Accusato, come le altre, anche in qualità di pubblico ufficiale, per aver attestato «falsamente, nella delibera del Consiglio direttivo del Cvcl del 9 settembre 2020 di istituzione della sessione straordinaria tenuta il 17 settembre 2020 per l'esame finalizzato al conseguimento dell'attestato di conoscenza della lingua italiana (), quando invece la sessione straordinaria di che trattasi veniva istituita scrivono ancora i magistrati - ad personam solo per consentire al calciatore Suarez di ottenere, nei tempi richiesti dalla società sportiva Juventus Footbal Club spa ed all'esito di una fittizia procedura di esame, la richiamata certificazione linguistica».

Una vicenda che ha fatto il giro del mondo, che ha portato alle dimissioni della rettrice, alla sospensione dal lavoro della Spina e di Olivieri (coinvolto inizialmente anche nell'altro filone di indagine sugli appalti) e pure alla prima condanna, con il patteggiamento a un anno dell'esaminatore Lorenzo Rocca.

I MANAGER JUVE

Oltre che all'accusa di falso ideologico, quale «concorrente morale e istigatrice» anche per Maria Turco, l'avvocato della Juventus (difesa dall'avvocato Franco Coppi) che proprio con Olivieri intrattenne le prime conversazioni per organizzare l'esame. Telefonate in cui si passò dal «però partiamo dal presupposto che dobbiamo fargli una roba da principianti», fino all'invito a svolgere l'esame come fosse «un Mohammed» qualsiasi, «senza favoritismi». Al momento restano fuori dall'inchiesta il dirigente dell'area sportiva della Juve, Fabio Paratici, e l'altro avvocato del club Luigi Chiappero, indagati per avere reso false informazioni ai pm: la loro posizione al momento è sospesa, fino alla definizione del procedimento principale.

Egle Priolo

