L'INCHIESTA

Caso Suarez, l'Università per stranieri è considerata parte offesa. Si scoprirà presto se il rettore Valerio De Cesaris deciderà di costituirsi come parte civile, considerando la richiesta di processo avanzata dalla procura nei confronti dell'ex numero uno di palazzo Gallenga Giuliana Grego Bolli, del già direttore generale Simone Olivieri, della professoressa Stefania Spina e dell'avvocato della Juventus Maria Turco. E il giudice Margherita Amodeo ha già fissato l'inizio dell'udienza preliminare nei loro confronti, per decidere dell'eventuale rinvio a giudizio: tutti in aula il prossimo 28 settembre. Quando i quattro indagati, difesi dagli avvocati David Brunelli, Francesco Falcinelli e Franco Coppi, avranno la possibilità di difendersi dalle accuse, a vario titolo, di rivelazione di segreti d'ufficio, falso materiale e ideologico. Per quello che gli inquirenti hanno definito esame «farsa» al bomber uruguagio, che ha ottenuto il livello B1 della certificazione di lingua italiana, necessario all'epoca era lo scorso settembre per avere la cittadinanza che gli avrebbe potuto aprire le porte dello Juventus Stadium.

La trattativa alla fine non andò in porto, ma la guardia di finanza impegnata in un'altra serie di indagini all'interno di palazzo Gallenga captò in diretta le conversazioni degli indagati (più l'esaminatore che ha patteggiato una pena di un anno) mentre parlavano del campione che «non spiccica una parola d'italiano». Fino a quella traccia inviata cinque giorni prima dell'esame: la prova regina, secondo il procuratore capo Raffaele Cantone e i sostituti Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, solo un esempio come tanti altri disponibili sul sito dell'ateneo, secondo le difese. Nei capi d'imputazione indicati nella richiesta di rinvio a giudizio, i pubblici ministeri ribadiscono che l'avvocato Turco, «legale incaricato» dalla società piemontese, fu «concorrente morale e istigatrice» in relazione al reato di falsità ideologica. Addebito rispetto al quale Grego Bolli, Spina e Olivieri che hanno sempre ribadito la correttezza dei proprio operato - devono rispondere in particolare di avere attestato falsamente che l'istituzione della sessione d'esame per la certificazione della conoscenza dell'italiano, straordinaria, «era motivata da esigenze logistiche e di sicurezza (la necessità di evitare assembramenti in relazione all'emergenza Covid), quando invece veniva istituita ad personam solo per consentire al calciatore di ottenere, nei tempi richiesti dalla società sportiva Juventus e all'esito di una fittizia procedura d'esame» la certificazione.

Una condotta finalizzata, si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, «a procurare all'Università per Stranieri il profitto» legato all'iscrizione all'esame di Suarez e per il corso online di preparazione (poco meno di duemila euro) nonché «i vantaggi patrimoniali derivanti dalla prospettata attivazione di un rapporto convenzionale» con la Juventus «per future stabili collaborazioni nel settore della formazione linguistica di calciatori stranieri, anche del settore giovanile». Ora gli avvocati hanno tutta l'estate per organizzare la difesa. E mentre Olivieri è tornato al suo posto di direttore generale, dopo la revoca della sospensione, la professoressa Spina è in attesa del pronunciamento del Tar sul provvedimento interno con cui è stata sospesa, dopo il via libera stabilito invece dal giudice Piercarlo Frabotta.

Restano in attesa, infine, di novità l'ex manager bianconero Fabio Paratici e l'avvocato del club Luigi Chiappero, per cui si è ipotizzato il reato di false dichiarazioni al pm, le cui posizioni risultano sospese fino alla fine del procedimento principale: nei loro confronti, infatti, la procura non ha formalizzato alcuna richiesta.

Egle Priolo



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 22 Giugno 2021, 05:02