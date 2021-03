25 Marzo 2021

L'ORDINANZA

Il tribunale del Riesame dice no alla revoca della sospensione dall'incarico per otto mesi di Stefania Spina, la professoressa dell'Università per stranieri accusata di aver rivelato le domande dell'esame a Luis Suarez in occasione della prova per ottenere il livello B1 di italiano necessario per la cittadinanza.

I giudici Giuseppe Narducci, Alberto Avenoso ed Emma Avella hanno infatti pronunciato una sentenza di rigetto alla richiesta avanzata da David Brunelli, legale della professoressa Spina, con tanto di condanna al pagamento delle spese. Una decisione pesante, che aggrava la situazione della docente, ex dirigente del Cvcl della Stranieri, ormai da mesi senza stipendio. E se contro la stessa decisione, l'ex direttore generale Simone Olivieri arriverà fino in Corte di cassazione il prossimo 13 aprile (assistito dall'avvocato Francesco Falcinelli), adesso per la Spina si attendono le motivazioni dell'ordinanza entro 45 giorni, anche se è facile immaginare l'aver voluto evitare l'ipotesi secondo il Riasame di un'eventuale reiterazione del reato.

L'inchiesta, tra le più rumorose degli ultimi anni per il coinvolgimento della Juventus (che vede tra gli indagati il suo manager Fabio Paratici e due avvocati del club), è in attesa di una delle svolte più importanti, con la chiusura delle indagini da parte della procura che, con il capo Raffaele Cantone e i sostituti Gianpaolo Mocetti e Paolo Abbritti, ha coordinato il lavoro della guardia di finanza. Tra gli altri indagati, anche l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, che si è dimessa nei mesi scorsi.