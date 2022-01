Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

DAL TRIBUNALE

Un colpo di scena dietro l'altro. Il caso Suarez proprio non si vuol far mancare nulla. Sarà necessario più tempo del preventivato per trascrivere le intercettazioni telefoniche e ambientali dell'indagine del cosiddetto «esame farsa» per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020. Un caso che ha fatto il giro del mondo e che vede in un qualche modo coinvolta anche la Juventus visto che uno dei legali del club bianconero è tra gli imputati.

Il perito incaricato dal gup del capoluogo umbro, davanti al quale è in corso l'udienza preliminare, ha infatti chiesto una proroga del termine fissato per depositare l'elaborato. Sarà quindi solo tecnica l'udienza in programma martedì. Nella quale verrà indicata la nuova data.

A chiedere la «perizia trascrittiva» è stata la stessa procura di Perugia, concordemente con le difese degli imputati, la ex rettrice Giuliana Grego Bolli e la ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina, difese dallo studio Brunelli, l'ex direttore generale Simone Olivieri, difeso dall'avvocato Francesco Falcinelli e l'avvocato Maria Cesarina Turco.

Falsità ideologica e materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio i reati ipotizzati a vario titolo.