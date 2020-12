STUDENTI

PERUGIA Sempre alta l'attenzione degli studenti delle superiori per il rientro del 7 gennaio. Sono poco meno di quarantamila con nove scuole che hanno più di mille iscritti (si va dai 1022 del Liceo statale Angeloni di Terni ai 1729 del Itts Volta di Perugia) che rappresentano la parte più penalizzata dalla pandemia. Mentre i più piccoli (infanzia e primarie) hanno potuto riprendere in presenza fin dalla riapertura e quelli della medie sono tornati in classe dall'inizio di dicembre, loro che sono i più grandi sono fuori dalle classi dall'inizio di novembre. Provvedimenti presi in campo nazionale e locale sulla base di valutazioni legate alle maggiori possibilità di contagio.

Una tesi che Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Umbria, dati alla mano, ritiene non aderente alla realtà. «Alla nostra richiesta di accesso agli atti presentata insieme al comitato Priorità alla Scuola Perugia qualche mese fa, la Regione Umbria ha dato seguito solo ora: possiamo trarre delle conclusioni basate sui fatti su quella che è stata la gestione del contagio nelle scuole superiori umbre durante questa seconda ondata.

Tra le varie cose, infatti, rileviamo come a seguito della riapertura delle scuole a settembre i contagi siano aumentati sì, nelle fasce d'età delle scuole materne, elementari e medie, dove la possibilità di rispettare le norme di sicurezza è molto minore, ma siano addirittura calati nelle scuole superiori, dove mascherina, distanziamento sociale e disinfezione delle mani erano all'ordine del giorno. Sottolineiamo anche come sia stato lo stesso Nucleo Epidemiologico Regionale a indicare i trasporti pubblici come i maggiori vettori di contagio con gli assembramenti a bordo e quelli all'ingresso e all'uscita delle scuole». Entrando nello specifico, secondo Matias Cravero, coordinatore di Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Umbria «I dati dimostrano inequivocabilmente che avevamo ragione a criticare la situazione indegna dei trasporti pubblici, che avevamo ragione a criticare la chiusura delle scuole superiori e che le responsabilità politiche del danno educativo mostruoso creato alla generazione covid sono chiare.

Chiediamo al Governo regionale di ammettere che, pur essendo a conoscenza di tutti questi fattori prima della chiusura delle scuole, non ha fatto abbastanza durante le fasi più tragiche di questo autunno» . In questi giorni, con l'inizio delle vaccinazioni conclude Altrascuola - sembra possibile vedere la fine del tunnel pandemico». E lancia un monito al governo regionale: guai «trascurare salute, scuola e mobilità pubblica dalla agenda politica».

Re. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA