GUALDO TADINO Gli studenti delle superiori avranno la possibilità di effettuare, gratuitamente, test rapidi Covid-19 in farmacia. Lo screening avverrà nelle giornate di giovedì 4 e 18 febbraio presso la Farmacia Comunale di Piazza Mazzini, grazie all'impegno di Afam SpA e Assofarm Umbria. L'obiettivo è quello di testare, per dare vita a un monitoraggio costante, i ragazzi delle superiori ora che ripartono le scuole. L'attività sarà svolta attraverso dei test antigenici nasali rapidi che danno il risultato in 15 minuti e che saranno eseguiti presso una postazione mobile della Croce Rossa sita in loco. Sarà obbligatoria la prenotazione che potrà essere fatta chiamando direttamente la farmacia comunale. Nel frattempo, anche presso la Farmacia Capeci di Gualdo Tadino, in adesione dell'accordo con la Regione Umbria, è possibile effettuare, previo appuntamento e senza obbligo di ricetta medica, i test diagnostici rapidi per SARS-COV-2. «Per gli studenti, gli insegnanti ed il personale degli Istituti Superiori di secondo grado spiegano dalla Farmacia Capeci - il test e' gratuito (perché a carico del SSN)».

Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

