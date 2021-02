IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO Gran polverone, ma caso chiuso. Domenica sera I dirigenti del Liceo Città di Piero e del Liceo Giuseppe Giovagnoli, ma anche delle elementari e delle medie di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, hanno informato gli studenti dall'Altotevere umbro che avrebbero dovuto seguire le lezioni a distanza con l'entrata in vigore della zona rossa dichiarata dalla Regione. Famiglie prese in contropiede. Bambini e ragazzi colti alla sprovvista. Non interessati i professori residenti di qua dal confine con la Toscana che a Sansepolcro hanno la cattedra. Rabbia e confusione. Poi la notte deve aver schiarito le idee.

Rivela Cesare Sassolini, Fi, capogruppo al comune di Città di Castello, annunciando un'interrogazione urgente: «Alle 6 di questa mattina (di ieri, per chi legge - ndr) alcune scuole hanno inviato una email dove sollecitavano a portare i ragazzi a scuola perché sono aperte anche agli umbri». E mentre divampa la polemica, l'unico a non recedere è Claudio Tomoli, dirigente del Città di Piero. Prima precisa: «Da noi frequentano circa 200 ragazzi, arrivano dall'Umbria con i mezzi pubblici, il provvedimento è a loro tutela, nessun intento discriminatorio».

Intorno a mezzogiorno, ammette a Il Messaggero: «Qualcuno è venuto ed ha assistito alle lezioni». A metà pomeriggio fa retromarcia: «Si ritiene opportuno continuare con la scuola in presenza al 50% in attesa di decisioni delle istituzioni superiori». Di conseguenza, da oggi «gli studenti umbri e toscani saranno in presenza per i gruppi comunicati». Paolo Fratini, sindaco di San Giustino, giudica il «provvedimento illegittimo, discriminatorio» e ricorda che «moltissimi studenti di Sansepolcro hanno continuato a frequentare la Primaria e la Secondaria di San Giustino» quando la Toscana è stata zona rossa. Per il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore Rossella Cestini una vicenda «brutta , antipatica, molto sgradevole».

«Città di Castello - sottolineano - nell'emergenza Covid 19 ha spalancato le proprie porte, il proprio ospedale, le proprie strutture a persone provenienti da altri territori e se i nostri ragazzi non possono andare a scuola a Sansepolcro è comunque un vulnus che va superato». Il consigliere regionale Michele Bettarelli, Pd, si augura che «l'emergenza Coronavirus non porti a inutili scontri sociali e territoriali di cui solamente i cittadini, in questo caso i più giovani, sarebbero vittime». Andrea Lignani Marchesani, FdI, consigliere provinciale, invoca il «chiarimento istituzionale». Il deputato Riccardo Augusto Marchetti, Lega: «Una discriminazione vergognosa e insensata». Mauro Cornioli, sindaco di Sansepolcro, specifica che la questione «travalica l'ambito e la competenza del comune», auspica che «a livello regionale siano date indicazioni chiare».

Carlo Reali, Il Mosaico: «Siamo sconcertati, un dirigente scolastico si arroga la decisione di emettere un editto sull'esclusione di studenti umbri, lo stesso dirigente a settembre avrà fatto di tutto per avere studenti umbri per comporre le classi».

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA