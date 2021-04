2 Aprile 2021

IL CASO

ASSISI Un tavolo di confronto sul futuro delle strutture pubbliche di ricovero per anziani. A chiederlo alla Regione è il sindaco di Assisi Stefania Proietti, che fa riferimento alla casa di riposto Andrea Rossi, insieme ai colleghi di Città di Castello, Gualdo Tadino e Gubbio. In particolare l'attenzione dovrà essere posta sulla revisione delle tariffe e sul contributo straordinario emergenza Covid-19.

«Il protrarsi dell'emergenza epidemica scrivono i quattro sindaci nella lettera inviata alla presidente Tesei - sta accentuando ancor più le già irrisolvibili difficoltà di gestione delle strutture pubbliche di ricovero per anziani. Agli annosi problemi di integrazione con l'intero sistema sanitario regionale, alle acrobazie organizzative cui siamo costretti da tempo per il blocco ormai ultradecennale delle tariffe, alle sempre maggiori richieste che ci provengono dagli assistiti e dalle loro famiglie, ma anche dagli enti di controllo, si sono aggiunti gli effetti del Covid-19 che hanno forzatamente stravolto tutto il lavoro messo comunque a punto nel tempo. Il protrarsi dell'emergenza epidemica sta accentuando sempre più le già irrisolvibili difficoltà di gestione di queste strutture. Oltre al problema tariffe vanno considerati gli aggravi di bilancio dovuti al Covid-19 conseguenti all'inevitabile aumento delle spese già effettuate e a quelle future, sia sul fronte degli acquisti di materiale e dispositivi di protezione individuale, sia per quanto concerne soprattutto l'aumentata richiesta di ore di servizio dei vari operatori. In particolare, la forte riduzione del tasso di occupazione dei posti letto ha provocato e continua a provocare una drastica riduzione delle entrate, essendo le nostre risorse rappresentate quasi esclusivamente dalle rette di degenza».

Altre regioni d'Italia si sono attivate fin dall'inizio dell'emergenza per fornire il loro supporto alle strutture che si stanno prendendo cura della categoria più colpita da questo virus, prevedendo solo ad esempio una quota per ogni posto rimasto vuoto in struttura a causa della pandemia e/o un indennizzo dei costi sostenuti per l'emergenza.

