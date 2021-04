29 Aprile 2021

IL CASO

L'esposto firmato da 116 genitori per far ripristinare le lezioni in presenza di strumento al liceo Musicale Mariotti ha avuto successo ma la storia non finisce qui.

Nella comunicazione che la dirigente scolastica Giuseppina Boccuto ha mandato a docenti, studenti e genitori del musicale, oltre che alla dirigente dell'Usr Antonella Iunti intervenuta dopo l'esposto, oltre al ripristino delle lezioni di strumento in presenza e la conferma che resta salvaguardata la posizione degli studenti ai quali la prestazione viene erogata in Didattica Digitale Integrata, é precisato che «per motivi legati alla sicurezza non potrà essere consentito il soggiorno degli studenti nei locali della scuola fra il termine delle lezioni mattutine e le lezioni pomeridiane».

Una limitazione che ha alimentato e allargato una nuova contestazione. «Quella di oggi è una vittoria importante - ha commentato Antonella Valoroso, mamma, docente, giornalista e attivista impegnata da mesi con PAS (Priorità alla Scuola Umbria) che martedì mattina è andata a cantare la protesta davanti alla scuola - ma questa è solo la prima tappa di un percorso teso a riportare la democrazia, la trasparenza e la partecipazione in una scuola che per troppo tempo - sia prima che dopo l'inizio della pandemia - è stata chiusa alla comunità, sorda alle richieste di genitori e studenti.

E che la musica non sia cambiata aggiunge la Valoroso - lo si legge tra le righe del comunicato che nega ai ragazzi la possibilità di essere accolti in un locale della scuola nell'intervallo tra le lezioni mattutine e quelle pomeridiane. Senza dare alcuna motivazione». La preside, ha riferito successivamente la Valoroso, avrebbe detto che non c'è del personale che possa sorvegliarli.

La battaglia per il Musicale, dunque, va avanti e Pas sta ipotizzando una manifestazione, un flash mob. Ma c'è di più. Sulla situazione generale del liceo i rappresentanti dei genitori in consiglio di Istituto del liceo stanno approntando un documento da far firmare agli altri genitori, dovrebbe essere consegnato fin da oggi alla preside, nel quale si pongono diverse questioni sulla condizione della scuola.

E stanno scendendo in campo anche gli studenti. Dice una studentessa del liceo: «Non basta tornare in presenza, ora bisogna batterci per garantire alla sezione M di poter sostare a scuola dalle 13 fino al tardo pomeriggio (quando terminano i corsi). Se la preside riapre le lezioni in presenza senza curare questo grandissimo aspetto causa solo danni!» Si mobilita anche il sindacato degli studenti Altrascuola Perugia.

Preso atto del ritorno in presenza delle lezioni di strumenti, Altrascuola ritiene «necessaria una discussione sui problemi che stanno affrontando gli studenti e le studentesse del Liceo Musicale, che faremo presenti in un evento di mobilitazione di cui parleremo sabato 1 maggio nel corso dell'assemblea settimanale in presenza che avrà luogo al Parco della Cuparella alle 15.30».

Remo Gasperini

