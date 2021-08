Sabato 7 Agosto 2021, 05:01

IL PROVVEDIMENTO

Parte da oggi il nuovo provvedimento anti-alcol per l'area di Fontivegge, anticipato ieri su queste colonne. Il Comune, raccogliendo anche segnalazioni della questura, allarga la mappa delle zone rosse e fissa paletti più severi. Perché quello dell'abuso dell'alcol è un problema esteso e serve «evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi» per chi vive o frequenta la zona che ha «diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza». Così recita l'ordinanza 740 della struttura organizzativa Sicurezza firmata dall'assessore Luca Merli, che con l'altro atto (il 741) dispone misure più stringenti. Cioè il divieto, rivolto «ai titolari dei pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di distributori automatici nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche» di «vendere per asporto bevande alcooliche». Lo stop è previsto, durante tutta la settimana, dalle 18 alle 6 del giorno successivo. Così sarà almeno fino al 31 agosto. Per le vie inserite in ordinanza, e qui sta l'altra novità, c'è il divieto «ai fruitori di consumare bevande alcooliche su area pubblica, per l'intera giornata». (H24) e per lo stesso periodo ossia 7-31 agosto. Il giro di vite si somma a quello già in atto: l'ordinanza 741 ricorda che fino al 31 ottobre c'è il divieto di vendita per asporto di bevande in vetro e lattine dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 6 (il sabato e la domenica dalle 18 alle 6 del giorno successivo) e il divieto di consumarle all'aperto. Provvedimenti che rimangono validi anche per l'acropoli. Ma c'è, come detto l'altra novità. Al Comune la questura ha chiesto di allargare la mappa delle vie con restrizioni. In particolare, viene interessata dal provvedimento anche via Campo di Marte. Uno degli atti del Comune spiega che la stretta è stata chiesta perché «si sono registrati fenomeni di microcriminalità, specie nell'area del quartiere, che vedono spesso coinvolti soggetti in stato di intossicazione da stupefacenti e/o da bevande alcoliche». «Con questo atto ha detto l'assessore Luca Merli abbiamo recepito specifiche richieste della questura che invitava l'amministrazione ad ampliare il perimetro dell'area soggetta a provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché un ampliamento degli orari del divieto a Fontivegge al fine di ridurre disordini e turbative della sicurezza urbana connessi agli eccessi legati al consumo di bevande alcoliche». Una richiesta subito raccolta dal Comune. «Abbiamo immediatamente accolto l'invito delle forze dell'ordine che ringraziamo per l'attenzione, l'impegno e il coraggio con cui giornalmente operano sulle nostre strade per garantire la sicurezza dei concittadini, ritenendo che sia fondamentale continuare ad operare in sinergia tra tutti gli organi preposti per debellare i fenomeni di malavita ed elevare il livello delle qualità della vita soprattutto nei quartieri più in sofferenza».

Riccardo Gasperini