Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI Il giorno dopo la rivoluzione che ha spaccato la Lega in città, il vice sindaco Adriano Ruspolini, autore dello strappo, da generale quale è marcia spedito verso i suoi obiettivi che sono quelli di mantenere la posizione in giunta, e lavorare per il varo di un movimento politico civico al quale sembrerebbero aderire numerosi amministratori leghisti pronti a lasciare, come lui, il partito di Salvini. Dall'altra parte della barricata il segretario e il vice della Lega Umbria Virginio Caparvi e Valeria Alessandrini, tentano di darsi una spiegazione: «Negli ultimi mesi diversi amministratori sono entrati nel nostro movimento, ma succede anche che qualcuno scelga di uscire». «È il caso di Ruspolini che pur contattato più volte, anche per condividere punti di incontro e prospettive sulle amministrative del 2022, non si mai reso disponibile a un confronto. Prendiamo atto della decisione e andiamo avanti nel progetto di costruzione e rafforzamento di un movimento che vive di slanci e non di contrapposizioni inutili». Poi spiegano che nei prossimi mesi ci saranno i congressi di sezione dove gli iscritti saranno chiamati ad un giusto e doveroso momento di confronto e di democrazia dopo un anno difficile anche per la politica fatta sul territorio. Dalle parti dell'opposizione il Pd si pone dei quesiti: «Ora la Lega a Todi da chi è rappresentata? È ancora in maggioranza?». «Che il clima nella destra tuderte fosse esplosivo lo denunciavamo da mesi, tanto che Ruspolini, non solo ha sbattuto fragorosamente la porta uscendo dal partito, ma ha pure definito Caparvi e Alessandrini degli arrivisti dediti solo ai propri interessi personali, quindi ci aspettavamo un redde rationem visti le premesse e i veleni come la surreale vicenda dell'inaugurazione della sede della Lega con tanto di blitz dei vigili urbani. Tuttavia, mai avremmo pensato di assistere allo scontro all'arma bianca interno alla Lega culminato nel durissimo j'accuse del vicesindaco Ruspolini contro lo stato maggiore umbro del partito».

Luigi Foglietti