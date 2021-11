Giovedì 18 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

L'inchiesta sui presunti concorsi pilotati all'Università per stranieri corre e si sostanzia delle parole che la guardia di finanza e la procura hanno trovato nelle chat dei telefoni sequestrati a settembre 2020 quando esplose il caso Suarez. Conversazioni che fonti investigative definiscono «esplicite» e che racconterebbero dello scambio di favori accademici per l'assunzione di professori e ricercatori, per cui sono ora indagate 23 persone. Con accuse che vanno dalla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio all'induzione indebita a dare o promettere utilità, dall'abuso d'ufficio alla rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio fino alla turbata libertà degli incanti.

Chat che hanno dato il via all'inchiesta («non nuova ma relativa a vicende degli anni passati», sottolineano da palazzo Gallenga) che in un anno si è ingrandita con forza di valanga. Arrivando a coinvolgere non solo alcuni attuali prof della Stranieri, oltre all'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, ma anche altri docenti, tra vincitori e membri di commissione, toccando diverse regioni come Lazio, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Campania, Puglia e Sicilia.

Una rete di favori, secondo le accuse chiaramente ancora tutte da dimostrare, emersa da quei sequestri e per cui ora sono al vaglio i documenti informatici dei docenti e la documentazione relativa a quei cinque concorsi per i quali si sospettano irregolarità acquisiti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, diretto dal colonnello Antonella Casazza e dal tenente colonnello Michelangelo Tolino.

Gli accertamenti si concentrano sul contenuto dei file nelle mani delle fiamme gialle, che lavorano sull'ipotesi di accordi per favorire alcuni candidati nei concorsi banditi tra il 2018 e il 2020 per l'assunzione di ricercatori e professori universitari attraverso anche commissari «compiacenti» che a loro volta avrebbero ricevuto vantaggi legati all'inserimento nel mondo universitario di persone amiche. Concorsi che, come riportato su queste colonne nel febbraio dello scorso anno, furono segnalati addirittura all'Anac, l'autorità anticorruzione che proprio il procuratore capo Raffaele Cantone ha presieduto fino a luglio 2019. Quattro bandi, infatti, all'epoca finirono nel mirino dell'Osservatorio indipendente dei concorsi universitari, il caso arrivò anche in procura dopo essere finito anche sul tavolo dei revisori dei conti dello stesso ateneo. Insomma, un pasticciaccio brutto che adesso Cantone e i sostituti Gianpaolo Mocetti e Paolo Abbritti vogliono sbrogliare. Iniziando con l'ascoltare persone informate sui fatti, tra dipendenti, funzionari e docenti che avrebbero potuto far parte delle commissioni.

IL RETTORE

Di certo, come confermato al Messaggero dal procuratore capo, l'attuale rettore «Valerio De Cesaris non è indagato» e l'inchiesta non coinvolge l'attuale governance della Stranieri. Una conferma che arriva anche dal diretto interessato: «Non ho ricevuto nulla e l'ateneo stesso non ha ancora ricevuto neanche niente di ufficiale. Quello che sappiamo lo abbiamo letto sui giornali». Un passaggio fondamentale, anche in vista di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti che risultano indagati. «Non abbiamo deciso nulla spiega al Messaggero anche perché non c'è ancora nessuna notizia ufficiale. È prematuro parlare di provvedimenti, quando ci sarà notificato qualcosa di ufficiale, valuteremo». De Cesaris è chiaro e determinato anche a sottolineare ciò che più gli sta a cuore: «Non si confondano i singoli con l'Università per stranieri ribadisce -. L'inchiesta non è nuova, si riferisce agli anni tra il 2018 e il 2020, e le persone che risultano coinvolte avranno modo di difendersi. Abbiamo pieno rispetto per loro, ma non si confonda questa vicenda con l'istituzione. È una rappresentazione ingiusta, mentre noi abbiamo anche tanti studenti da tutelare. In un video appena pubblicato sul nostro sito, l'ex governatrice del Canada spiega come la nostra università le abbia cambiato la vita, la descrive come un luogo eccezionale. Ecco, la Stranieri è questo, non un covo di malaffare».

Egle Priolo