Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

Più di 70mila euro per la sicurezza stradale. Più precisamente per avviare interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa.

Il giro di vite è stato sbloccato dal Comune in questi giorni e prevede un piano di azione su tutto il territorio di competenza, diviso in tre settori. Proprio mentre si sbloccano gli interventi, continuano a spuntare fuori segnalazioni relative all'assenza di segnaletica, mancante o inadeguata che, unita al cattivo comportamento di chi è al volante, diventa un mix micidiale per la sicurezza stradale. Uno delle polemiche più di vecchia data riguarda quella che è stata ribattezzata come curva della morte a San Marco, nel tratto iniziale della Strada provinciale 170. Una situazione di per sé critica, che proprio in queste ore torna sotto la lente con l'apertura del punto vaccinale al vicino palazzetto dello sport. Lì a piano regime sono previste 2mila somministrazioni di vaccino al giorno e il rischio di caos in strada è tutt'altro che impossibile. E il punto pericoloso, la curva della Provinciale, spaventa. Quel tratto dovrebbe sparire con i lavori per la realizzazione della bretella che permetterebbe di bypassare la curva, ma dell'intervento ancora non c'è traccia. Il pericolo deriva dal mancato rispetto della segnaletica, poco visibile (c'è un solo cartello di senso unico tra l'altro semi coperto da rami di olivo), da parte di chi proviene da Cenerente e deve svoltare per la parte alta di San Marco. Anziché proseguire per la rotatoria Coletti, a decine ogni giorno si inchiodano subito dopo la curva aspettando il passo libero per imboccare via dell'Acquario, dove c'è la Primaria Rodari. In condizioni normali di traffico la situazione è a rischio ogni giorno, e nel quartiere c'è timore che il traffico generato dall'apertura del punto vaccinale crei ulteriori problemi. Il piano di manutenzione della segnaletica potrebbe interessare quel delicato punto perché, come spiega la determinazione dirigenziale che affida i lavori (la numero 1729 dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture), l'attività prevista consiste, a seconda delle necessità «in interventi di ripristino o di nuova realizzazione della segnaletica inerente a delimitazioni di corsia e carreggiata, delimitazioni di spazi riservati a diverse categorie di veicoli, barre di arresto, zebrature».

Nel caso specifico l'oggetto del contratto è la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale, ma anche strisce continue più marcate potrebbero aiutare. Il Comune, per dare corpo al piano, ha stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori suddividendo l'appalto in tre lotti funzionali, corrispondenti a specifiche zone del territorio comunale. Cioè il lotto A che corrisponde alla zona nord della città, il lotto B alla parte centrale e urbana, quello C alla zona sud. I lotti saranno affidati a tre aziende.

Riccardo Gasperini