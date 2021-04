23 Aprile 2021

STRADE

NUOVO ASFALTO

PER FONTIVEGGE

Dal 26 al 30, dalle 8,30 alle 13, provvedimenti in materia di viabilità per l'asfaltatura in via Cortonese e via Fontivegge. Divieto di transito in via Cortonese, sulla corsia discendente che collega via Angeloni e Capitini. Previsto il restringimento della sede stradale con soppressione di una corsia di marcia alla volta in via Fontivegge, nel tratto sottostate il Broletto, con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

OSPEDALE

PER IL SIT ECCO

QUATTRO POLTRONE

Quattro nuove poltrone per la plasmaferesi al centro trasfusionale del Santa Maria della Misericordia grazie all'impegno dei dipendenti della Bper Banca dell'Umbria in collaborazione con Avis Perugia. Ieri l'inaugurazione alla presenza del direttore dell'azienda ospedaliera Marcello Giannico, Fabrizio Rasimelli presidente di Avis Perugia, Massimo Primo responsabile filiali Umbria di Bper Banca, Mauro Marchesi direttore del Sit e Paolo Angori, presidente di Avis Umbria.

ELETTRICITÀ

NUOVA LINEA

A FONTIGNANO

E-Distribuzione ha concluso le operazioni per la rimozione della linea elettrica aerea in via Arezzo a Fontignano. Tolti conduttori aerei, pali e sostegni, sostituiti da una linea in cavo interrato collegata ad una innovativa cabina microbox che a sua volta sostituisce un posto di trasformazione con palo. La nuova linea ha una lunghezza di circa 150 metri. Gli impianti consentono di gestire in modo automatizzato un'ampia porzione di rete della zona.