Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Con l'attenzione puntata sullo stato corso Vannucci, dove incide e non poco il passaggio di mezzi (anche pesanti), in Comune scatta il dibattito sullo stato della pavimentazione di alcune piazze e vie del centro storico. Una buona parte ha bisogno «di interventi di ripavimentazione urgenti tali da conservarne la qualità architettonica, ma anche la fruibilità da parte di tutte le persone a prescindere dalla loro capacità motoria». Lo spunto è arrivato da un ordine del giorno di Pd, Ipp e Rete Civica Giubilei, discusso ieri in commissione Urbanistica e approvato con 6 voti a favore (4 dell'opposizione, Cesaro di FI e Renda di Blu) e 7 astenuti (maggioranza). Come spiegato dai proponenti, gli interventi di ripavimentazione di vie e piazze del centro con materiali di pregio sono da considerarsi come manutenzione straordinaria, per i quali esistono specifici fondi europei. «Interventi del genere, inoltre, potrebbero essere utili anche per una verifica dei sottoservizi». Intervenendo, l'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici) ha elencato gli interventi sui piani viari fatti recentemente in centro annunciando, ad esempio, che partiranno a breve i lavori in corso Bersaglieri. Su corso Vannucci ha fatto il punto l'ingegner Margherita Ambrosi (dirigente Mobilità). La pavimentazione complessiva non risulta aver raggiunto il suo fine vita. Da più voci comunque apertura alla possibilità di intercettare fondi per progetti di rinnovamento.