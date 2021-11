Sabato 13 Novembre 2021, 05:02

GLI INTERVENTI

Il Comune continua a spingere sulla riqualificazione della strade cittadine. L'ultimo restyling ha riguardato via Cialdini e via Brugnoli, due «vie importanti del centro storico dove c'è stato un intervento di ripristino di Umbra Acque dopo il rifacimento della rete idrica finalizzata a contenere le perdite d'acqua, quindi

un'operazione importante anche dal punto di vista ambientale», ha sottolineato l'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici).

È invece pronto a partire il lavoro di riqualificazione della piazzetta Ruggero Puletti. Nei prossimi giorni si parte con la gestione del verde. Nell'area di piazza Grimana i lecci che delimitano la zona sono stati già oggetto di un primo intervento l'estate scorsa, grazie al quale sono stati rimossi gli alberi non più in vegetazione e quelli che costituivano pregiudizio alla sicurezza degli utenti o dei manufatti, con particolare riferimento al muro di contenimento presente lungo via Scortici. Ora si procederà a ulteriori interventi decisi sulla base di un'attenta valutazione compiuta da un pool di professionisti del settore, composto da docenti dell'Università agli Studi, da tecnici e operatori Afor e personale dell'ufficio gestione del verde pubblico comunale. Prevista, in sintesi, la manutenzione delle chiome, necessaria perché nel tempo sono diventate troppo fitte. Poi via ai lavori su sottoservizi e potenziamento della rete di distribuzione della corrente.