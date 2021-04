8 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







VIABILITÀ

Fra soluzioni a breve e lungo termine, il rebus dei fondi che non manca mai e nuove richieste di intervento messe sul piatto dai cittadini, continua ad essere sempre alta l'attenzione sul fronte della viabilità. Soprattutto quando ci sono di mezzo chiusure e i territori interessati vanno in pressing per sapere quando arriverà la svolta.

Come, tanto per fare un esempio, nella zona di Lidarno dove dal 21 marzo scorso è interdetto il transito in un sovrappasso della Strada Statale 3 Bis (la E45) nella zona di Lidarno. In via del Casciolano per l'esattezza. Il problema? Lo stop è scattato a seguito di una verifica del pronto intervento comunale che ha riscontrato «il deterioramento di un giunto della sede stradale».

Dopo la segnalazione e l'adozione dei provvedimenti, è scattata subito l'ordinanza della struttura organizzativa Sicurezza (la numero 220) che di fatto dispone il divieto di transito. Raccogliendo gli appelli dei cittadini, in consiglio comunale hanno chiesto tempi certi sui lavori i consiglieri M5s Maria Cristina Morbello e Francesca Tizi, con una interrogazione discussa ieri.

«Da mesi, se non da anni il cavalcavia presenta problemi di cui si ignora la gravità che hanno determinato prima la chiusura di una carreggiata e, di recente, la chiusura totale del cavalcavia in entrambi i sensi di marcia».

L'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici) ha spiegato che la proprietà della struttura è di Anas ma, in virtù di una convenzione del 1996, è stata ceduta la manutenzione del piano viario al Comune. «Proprio in questi giorni è in corso un'interlocuzione con Anas per poter avviare i lavori quanto prima e, quindi, poter riaprire la strada, anche se al momento non sono noti i tempi di conclusione dell'intervento».

QUI PONTE VALLECEPPI

Dalle strade ai percorsi verdi e fluviali. A Ponte Valleceppi c'è attenzione sul tema delle rampe del nuovo argine del Tevere a monte del ponte carrabile. Raccogliendo le segnalazioni del territorio, i consiglieri Fabrizio Croce e Lucia Maddoli (Ipp) spiegano che risultano «difficilmente fruibili per molti utenti a causa di pendenze che le trasformano in vere e proprie barriere architettoniche». I lavori sono in corso da parte della Regione e il Comune si impegna a investire nell'area i soldi che la Regione deve a palazzo dei Priori a titolo di esproprio dei terreni per l'intervento degli argini».

SINERGIA A BALANZANO

A Balanzano prende forma una sinergia fra cittadini e frontisti per la sistemazione di strada Palazzo dei Prati. È emerso ieri nel question time su impulso di Elena Ranfa e Sarah Bistocchi (Pd). Il Comune per quel tratto di strada vicinale a uso pubblico hanno avviato un confronto con i frontisti che porterà presto alla risoluzione delle problematiche.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA