Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

STRADE E NOMI

Un monumento e una piazzetta, quella adiacente la scalinata del Carmine tra via della Viola e dell'Asilo, a ricordo di Maria Montessori, educatrice e pedagogista. È una delle nuove intitolazioni approvate ieri dalla giunta comunale. A Ponte San Giovanni il parco tra via della Scuola e via Grieco ricorderà Giuseppe Pascoletti e il teatro sarà denominato degli Etruschi. Il nuovo centro civico di via Cestellini si chiamerà Euliste, la rotatoria di via Adriatica vicino al Raccordo sarà dedicata a Bernardino Bastioni (ci sarà anche una statua a ricordo). Infine il passaggio tra via Bixio e via Manzoni sarà chiamato Suburbia.

A Strozzacapponi la rotatoria limitrofa via Mistigliano sarà intitolata ad Antonio Trittici. A Castel del Piano si chiamerà via Leonardo di Serego Alighieri il primo tratto di strada Castel del Piano-Bagnaia. A Ponte Pattoli la piazza limitrofa via Benedetto Croce sarà dedicata a don Gustavo Coletti. A San Fortunato della Collina parte di strada di Boneggio si chiamerà via Caduti del piroscafo Petrella. Infine, all'ingresso del cimitero monumentale verrà apposta una lapide in memoria di Manlio Gigli, mentre a Ponte Felcino verrà collocata una stele in ricordo di Aldo Paggi presso l'omonima rotatoria. Come annunciato nei giorni scorsi, a Santa Sabina la rotatoria a forma di nocciolina lungo via Corcianese, grazie all'impegno di un privato, ospiterà un'istallazione legata al mondo del golf. Il quartiere ospita infatti uno dei campi più antichi del territorio, fondato alla fine degli anni 50.

Ri.Ga.