A ridosso del centro, lungo via Sperandio, vanno avanti i lavori per la messa in sicurezza di un muraglione crollato. Più in periferia, a Balanzano, tira invece aria di polemica per le «condizioni di totale dissesto e grave pericolo della strada Palazzo dei Prati». Ad alzare la voce, con tanto di interrogazione depositata ieri mattina, i consiglieri Sarah Bistocchi ed Elena Ranfa del gruppo Pd. «Nonostante i numerosi reclami rivolti al Comune di Perugia nel corso dell'ultimo anno, tutti privi di riscontro, da ultimo una diffida da parte dei frontisti all'amministrazione comunale, tutti i cittadini hanno reiteratamente segnalato e lamentato il grave stato di abbandono e degrado in cui versa la strada in questione, che rappresenta e costituisce, anche a causa delle frequenti precipitazioni meteoriche, serio e concreto pericolo di danno sia a persone che a cose». Bistocchi e Ranfa raccontano anche di problemi legati al ritiro dei rifiuti che, spiegano, sarebbe «reso impossibile proprio in ragione della concreta sussistenza di pericolo di smottamento del predetto tratto stradale, che avrebbe messo a serio rischio sia l'incolumità degli operatori che l'integrità dei mezzi impiegati». Alla giunta chiedono tempi e modi per ripristinare il tratto.

Vanno avanti spediti, in via Sperandio, i lavori avviati con urgenza dopo il crollo di un tratto di muraglione. Avviati il 25 gennaio, termineranno tra un mese e mezzo. L'intervento comporta una spesa di 180mila euro. Di «risposta tempestiva da parte dell'amministrazione e degli uffici tecnici a un evento imprevisto» parla l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini. Nel dettaglio, sarà realizzata una paratia di micropali per garantire la stabilità della sede stradale e della viabilità pedonale, così come la stabilizzazione del muro esistente per evitare ulteriori crolli e la realizzazione di un parapetto di protezione per i pedoni.

