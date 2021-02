© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL PALAZZOLa lotta alle buche sulla viabilità cittadina continua a passare per i grandi lavori del piano strade, avviato da qualche anno dal Comune. Sul piatto ci sono ancora interventi, in fase di assegnazione, legati all'annualità 2020. Ma si apre anche la finestra sull'anno in corso. E il sommarsi di risorse porterà la disponibilità a più di 4 milioni di euro grazie anche a dei fondi che arrivano con un finanziamento regionale per interventi sulla viabilità. Così, con 4,5 milioni, scatteranno altri corposi risanamenti. I due più significativi sono la Corcianese, dove l'intervento potrebbe scattare in primavera, è strada Trasimeno Ovest. Ma in lista, come emerso ieri durante una seduta della commissione Urbanistica, ci sarà anche strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli. Il tema delle strade è stato uno dei punti toccati dai consiglieri del gruppo Pd, che hanno chiesto all'amministrazione di intervenire nella zona di Villa Pitignano per sanare varie criticità. Dalla scuola alla viabilità, dalla sicurezza al verde. Erika Borghesi ha parlato di «una situazione di abbandono che purtroppo ritroviamo anche nelle altre frazioni: questo impegno su Villa Pitignano fa seguito ad un percorso che riporti al centro della discussione tutti i territori di Perugia, non ultimi quelli periferici». Sul fronte strade, è stato chiesto uno sforzo maggiore per via Giacomo Puccini «il cui manto è ridotto letteralmente ad un colabrodo, con un'eccezione: una sola corsia di marcia bitumata nuovamente per circa 15 metri con tanto di segnaletica orizzontale, una piccola (ed inspiegabile) isola felice in mezzo a buche e lavori rattoppati» e, appunto, strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli, nella zona dell'area verde, dove il manto stradale è completamente logorato. «Qui, anziché bitumare nuovamente il tratto per la sicurezza di tutti, per evitare responsabilità il Comune ha deciso di modificare la velocità massima delle auto istituendo una zona 30 il cui cartello nemmeno si vede a causa del verde cresciuto eccessivamente in mancanza di ordinarie cure», attacca il Pd. Altra criticità è quella della cartellonistica e dei marciapiedi, con piante e rovi che, cresciuti a dismisura, invadono lo spazio percorribile dai pedoni costringendoli a scendere sulla corsia e fare lo slalom tra le buche e le automobili. Rispondendo alle varie richieste, l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini ha puntualizzato che per la scuola «sono stati investiti 3,5 milioni di euro e i lavori sono attualmente in corso». Per quanto riguarda le strade, fra quelle indicate come critiche, molte ad oggi considerate strade vicinali o private a uso pubblico, per intervenire sulle quali ci sono delle modalità particolari mentre. Sulla sicurezza è intervenuta la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, evidenziando che come il fenomeno dei furti sia sia verificato con particolare gravità verso la fine dell'anno scorso, mentre al momento sembra essersi attenuato.